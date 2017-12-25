CHP’de iki isim adaylığını açıkladı

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin’in 7 Ocak’ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklaması üzerine gözler kimin ya da kimlerin aday olacağına çevrilmişti. Hafta sonunda hareketli dakikaların yaşandığı partide iki isim birer gün arayla adaylığını açıkladı.



İlk aday Özer oldu

Partinin il başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim yönetim kurulu üyesi Ümit Özer oldu. Özer, “Cumhuriyeti Osmanlının reklam arası olarak gören karanlık zihniyete ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak’ demek ve özlemi duyduğumuz Cumhuriyet Halk partisi iktidarını Kayseri’den başlatmak için, CHP il başkanlığına adayım.” dedi.

CHP ilçe başkanları ve parti üyelerinin de katıldığı toplantıda Özer, ünlü yazar Lev Tolstoy’un ‘acı duyabiliyorsan canlısın, başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın’ sözlerini okuyarak konuşmasına başladı.

Bütün CHP’lilerin başkalarının acılarını duyabildiğini belirten Ümit Özer, “Ülkemizin içinden geçtiği süreç, dünyayı kendinden ibaret görmeyen herkesin omuzlarına büyük bir yük yüklemektedir. Düşlerinde özgür bir dünya büyüten çocukların sokak ortasında hunharca katledildiği, siyasi çıkarlar için terör örgütüyle pazarlık masasına oturan devlet yöneticilerinin aymazlığı yüzünden her gün şehit haberlerinin geldiği, yoksulluğun pençesindeki anaların çocukları için çöpten ekmek topladığı, kadına şiddetin yüzde 1400 arttığı, kadının toplumsal hayatının dışına itilmeye çalışıldığı, kindar ve dindar nesil yetiştirme iddiasıyla çocuklarımızın geleceklerini çalındığı, bir dönemde sorumluluktan kaçmanın rahat ve huzurlu bir hayat sürme telaşına düşmenin bir insana, hele hele bir anaya yakışmayacağını düşünüyorum.” dedi.







“Kadınların olmadığı mücadele asla başarılı olamaz”

Adnan Yücel’in “yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” şiiri okuyarak konuşmasına devam eden Ümit Özer şunları söyledi;

“Tüm olanaksızlıklara tüm umutsuzluklara tüm ihanetlere rağmen gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu millet 7 düvele karşı tarihi en büyük zaferinden birine imza attı. Savaş alanında kazanılan zaferler toplum hayatını değiştiren devrimlerle taçlandırıldı. İşte bu süreç erkeklerin yanında kimi zaman en önde kadınlarımız, analarımız vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. ‘dünyada hiçbir milletin kanını; ben Anadolu kanından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim.’ diyemez. Sözleriyle kadınlarımızın hakkını teslim etmektedir. Ve biz kara Fatmaların, Nene Hatunların nasıl destan yazdığını çok iyi biliyoruz. Ve biliyoruz ki; kadınların olmadığı bir mücadele asla başarılı olamaz. İşte bunu için 7 ocak 2018 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Halka partisi Kayseri İl kongresinde yeniden verilen kurtuluş savaşında bir nefer olmak için Atatürk’ten aldığımız emaneti gelecek kuşaklara lekesiz bir şekilde bırakmak için, Cumhuriyeti Osmanlının reklam arası olarak gören karanlık zihniyete ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak’ demek için ve özlemi duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Kayseri’den başlatmak için, CHP il başkanlığına adayım.” şeklinde konuştu.







İlbasmış da aday

Adaylığını açıklayan bir diğer isim ise İl Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim İlbasmış oldu.

İlbasmış, eylül ayında başlayan kongre sürecinin devam ettiğini, 7 ocakta yapılacak İl kongresi ile sürecin tamamlanacağını belirterek; “Parti içinde istenmeyen tartışmalar, gruplaşmalar ilkeler ve idealler temelinde olması beklenir. Ancak ilimizde etnik, mezhepsel, yöresel ayrışmaların ve gruplaşmaların bu süreçte ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durum ise parti içinde çeşitli rahatsızlık oluşturmuştur. Beni de etkileyen, düşündüren bu ayrışmaların ve gruplaşmaların eritilmesi, ortadan kaldırılması amacıyla, bana inanan, bana güvenen çok sayıda partilimin destekleri nedeniyle İl başkanlığına aday oldum. Bu yarışta, kazanmayı kaybetmeyi aklımın köşesinden bile geçirmedim. Bir görev bildim. Bizim için, farklı kimlikler yoktur. Kürt, Alevi, Çerkez, Sünni ayrımı yapacak lüksümüz yoktur. Tek ortak kimliğimiz CHP’li olmaktır” diye konuştu.

İlbasmış, 2014 yerel seçimlerde Talas Belediye başkanlığına da aday gösterilmişti.

Haber-Foto: Tuba KÖKSAL / Osman Gazi GÜN

