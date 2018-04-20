CHP’den erken seçim açıklaması

CHP Kayseri İl başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hodri Meydan!

“Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır!

Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır ve Türkiye’nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir.

AK Parti Genel Başkanı, erken seçim gerekçesi olarak;

“16 Nisan’dan bu yana eski sistemle yönetilmekteyiz, hastalıklar devam ediyor, bunu aşmamız lazım” diyor. Herkes biliyor ki, 16 Nisan’dan, hatta 20 Temmuz darbesinden bu yana Türkiye’de bir tek adam rejimi hâkimdir. Ortada parlamentoyu devre dışı bırakan, Başbakanı devre dışı bırakan, hükümeti devre dışı bırakan fiilen Recep Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasında yönetilen bir sistem ve rejim vardır. AK Parti Genel Başkanı erken seçim gerekçesi olarak “İç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçimi zorunlu kılıyor” diyor. Evet rezil ettiğiniz iç ve dış gündemin yoğunluğu, kutuplaştırdığınız toplumun içine düştüğü durum size seçimi getirip dayattı. AK Parti Genel Başkanı erken seçim gerekçesi olarak “Suriye ve Irak merkezli sorunlar yeni yönetime geçişi gerekli kılmıştır" diyor. Suriye ve Irak merkezli sorunları yaratan sizin tek adam rejiminiz değil mi? Dışişleri bürokrasisini ve bütün bir dışişleri birikimini yok edip alay eden, cumhuriyet tarihinin en doğru kurulmuş dış politika geleneğini yıkarak, yurtta barış, dünyada barış anlayışı yerine “ hazır ol cenge sulhu salah istiyorsan” anlayışıyla bir yeni maceraya bu ülkeyi sürükleyerek bu sorunları yaratan siz değil misiniz?

Yönetemiyorsunuz!

İçerde siyaset krizi var çözemiyorsunuz. Dışarıda Türkiye’yi rezil ettiniz yönetemiyorsunuz. Dış politikada sabah söylediğinizle akşam söylediğiniz birbirinden farklı. Ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Erdoğan’la ve saray çevresinin söylediğiyle, Ekonomiden Sorumlu Bakanın söylediği farklı. Doların, Euro’nun ateşini düşüremiyorsunuz, enflasyon iki haneli devam ediyor, yönetemiyorsunuz. 6 milyon işsizin, 16 milyon yoksulun sorumlusu sizsiniz. Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ortadan kaldıran, adaleti yok eden düzenin, işsizliğin, kurdaki yükselişin, faiz düzeninin, çöken tarımın, kapanan 430 bin esnaf kepenginin sorumlusu sizsiniz.

OHAL derhal kaldırılmalıdır !

Seçimle ilgili, dün de söyledik bugün de söylüyoruz Hodri Meydan ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürüklemeye hakkınız yok. Yarışacağız, propaganda serbest olacak, millet karar verecek. OHAL şartları altında Türkiye’de baskı altında bir seçim yaparak sonuç alacağınızı sanıyorsanız yanılırsınız ama Türkiye’nin itibarını da yok edersiniz. Giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz. Olağanüstü hal ilan edilirken ne demişti Başbakan Binali Yıldırım? 1,5 ay, belki daha kısa bir süre iki ay bile sürmeyecek. 1,5 ay dediniz, 2 yılı yediniz. Onun için şu anda Türkiye derhal OHAL rejimi dışına çıkarılmak zorundadır. OHAL derhal kaldırılmalıdır.

Sonuç

Biz seçime hazırız, bu iktidarı göndereceğiz. Tek adam rejimi için yolun sonu göründü. Kurtulmanın yolu sandıktır. Millet karar verecek. Millet, 24 Haziran’da sandıkta dersinizi verecek. “



Kurum Haberi

