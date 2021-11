CHP’Lİ ARIK’TAN AK PARTİLİ ÖZHASEKİ’YE “BİZDEN ÖNCE AÇLAR VARDI” TEPKİSİ

Özhaseki’nin sözlerine değerlendiren Arık, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yalan yanlışlarla 30 yıl öncesini anlatmasın. Devri iktidarında penceresinde cam olmayan evde, parasızlık yüzünden hastaneye gidemediği için karnında bebeği ile can veren Ayten Bulut’tan haberi var mı? Kayseri Valiliği’nin önünde 2 bin liralık borcunu ödeyemediği için kendini yakan vatandaştan haberi var mı? Onları anlatsın” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Antalya’da yaptığı konuşmanın ardından “Antalya’da AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığım konuşma, haberi servis eden haber ajanslarının hatası yüzünden basında yanlış manşet yapıldı. Ben; “O dönemde (1994 öncesi) benim şehrimde terminallerde, garlarda bir sürü adam yatardı. Aç bîilaç bir birçok insan vardı.” dedim. Haber Ajansları ise benim söylemediğim kelimeleri kullanarak "dağlarda" şeklinde servis etmiştir. Bu, haber ajanslarının bir hatasıdır." diye açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin sözlerine tepki gösterdi. AK Partililerinin 20 yıldır Türkiye’yi 27 yıldır Kayseri’yi yönettiklerini unuttuğunu ifade eden Arık, hesap vermekten kaçanların masal anlatarak, günü kurtarmaya çalıştığını söyledi. Özhaseki’nin günümüz Türkiye’si ile AK Parti’nin yarattığı yoksulluk ile yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “AK Partililerin mazide yaşamayı bırakıp artık günümüze dönmesi, yarattıkları Türkiye gerçeği ile yüzleşmeleri gerekiyor. Evet Özhaseki iktidar olduğunda terminalde yatan insanlar vardı. Özhaseki iktidarında da terminalde yatan insanlar vardı ta ki Özhaseki, içindeki esnafın bile soğuktan tir tir titrediği yeni terminal yapılana kadar… Şimdi yine evsiz insanlar var ama sığınıp, ısınabilecekleri bir terminal yok. Ve Özhaseki bilmelidir ki, bugün yoksulluk onun belediye başkanı olduğu dönemden çok daha can yakıcı bir boyuta ulaştı. Kayseri’de evinden kilometrelerce uzakta çöpten çocuklarına ekmek toplayan anneye baskı yapıp, ‘Tavuklar için ekmek topluyordum’ dedirterek, yoksulluğu bitiremezsiniz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yalan yanlışlarla 30 yıl öncesini anlatmasın. Devri iktidarında penceresinde cam olmayan evde, parasızlık yüzünden hastaneye gidemediği için karnında bebeği ile can veren Ayten Bulut’tan haberi var mı? Kayseri Valiliği’nin önünde 2 bin liralık borcunu ödeyemediği için kendini yakan vatandaştan haberi var mı? Pazar atıklarını toplayan insanlardan haberi var mı? Bir haftada içinde Kayserimizde intihar eden 4 vatandaşımızdan haberi var mı? Onları anlatsın…”

AK Partililerin halkın içine çıkamadığını ifade eden Arık, “Halkın yaşadığından, ne düşündüğünden haberleri yok. Biliyoruz ki, görecekleri tepki nedeniyle halkın içine çıkamıyorlar. Hiç değilse kendileriyle ilgili yapılan haberlerin altındaki yorumları okusunlar, okusunlar da halk ne düşünüyor öğrensinler. Bakın bir vatandaşımız, ‘Bunlardan önce sabah kahvaltısı için ava giderdik. Geyik, ceylan, tavşan avlardık... Dinozorlar vardı, bunlarla tarla sürerdik... Ne günlerdi özledik, arar olduk o zamanları’ diyor. Evet, onlar görmese de halkımız görüyor. Ve ilk seçimlerde de gereğini yapacak. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın; geliyor gelmekte olan…”