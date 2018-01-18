CHP’li Arık’tan hızlı tren yorumu. 

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti’nin Kayserililere her seçim döneminde sözler verdiğini ancak bunları yerine getirmediğini iddia etti. TBMM’de gündem dışı söz alarak Kayseri’nin sorunlarını anlatan Arık, “Ankara’dan yola çıkan kaplumbağa Kayseri’ye geldi ama bizim hızlı tren, kara tren oldu, bir türlü gelemedi” dedi.







CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti tarafından Kayseri’ye verilen ancak yerine getirilmediği iddia edilen projeleri TBMM gündemine taşıdı. Kayseri’nin sorunlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz alan Arık, daha önce de gündeme getirdiği Yüksek Hızlı Tren konusunu gündeme getirerek, “2007’den bugüne her seçim döneminde AKP’nin genel başkanları, Kayseri meydanında ‘Ey Kayserililer, Kayseri’den Ankara’ya 1,5 saate gitmeye var mısınız? Hızlı treniniz hayırlı olsun’ dedi. Kayserili alkışladı, oy verdi. Aradan 11 yıl geçti. Ogün Ankara’dan yola çıkan kaplumbağa Kayseri’ye geldi ama bizim hızlı tren, kara tren oldu bir türlü gelmek bilmedi… Ulaştırma Bakanı Arslan’a, ‘Kayseri’ye neden kör gözle bakıyorsunuz. Hızlı tren hikayesi yılan hikayesine döndü. 2018 bütçenizde de hala proje aşamasında gözüküyor?’ dedim. Bakan’da Aralık ayı içinde yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Aralık geçti, 2017 geçti, 2018 yılının Ocak ayı geçiyor ortada hiçbir şey yok ama artistlik pozlar, sipariş manşetler var. Seçimler yaklaşıyor: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Grup Başkanvekili, Milletvekilleri, Belediye Başkanları bir araya gelmiş, kafa kafaya vermiş, 11 yıldır projesini dahi yapamadıkları hızlı treni masaya yatırmışlar. Bu kafayla bu tren daha çok masada kalır… Kayseri-Ankara arasında dağ yok, tepe yok düz bir alan. Bir çizik çizeceksiniz, şuradan geçecek diyeceksiniz. Ama siz tam 11 yılda bir proje yapamadınız! Kayserili artık yalancı pozlarla aklıyla dalga geçilmesini istemiyor. Milletin kürsüsünden tüm Kayserililer adına bir kez daha soruyorum: Kayseri’ye hızlı tren ne zaman gelecek?

150 bin metrekare buhar oldu

Bir diğer projenin Erkilet Havalimanının genişletilmesi olduğunu hatırlatan Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dönemin Bakanı 2015 seçimleri öncesinde Kayseri’yi ziyaretinde; 250 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini müjdeledi… Ulaştırma Bakanına, ‘Ne oldu Erkilet Havalimanı?’ diye sordum. Bakan da, 100 bin metrekarelik bir alanın tahsis edildiğini, proje aşamasında olduğunu söyledi. 2 yılda yapılan tek şey 250 bin metrekare alanın 100 bin metrekareye düşmesi olmuş. Dönemin Bakanı Ertuğrul Günay da 2010 yılında Kayseri’ye Devlet Tiyatrosu sözü vermişti. Aradan 8 yıl geçti. Ortada ne tiyatro var ne de Ertuğrul Günay… İşin garibi burada tiyatronun projesi de yok…



Çevre Bakanı kendi şehrini görmüyor!

Sahabiye’de devam eden kentsel dönüşüm uygulamasını da değerlendiren Arık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5+1’den fazla kata izin vermeyeceğini açıklamasına rağmen Sahabiye’de 20 katlı binaların planlandığını ifade etti.

Vatandaşlardan alınan vekaletnamelere de değinen Arık, “Bu kentsel dönüşüm projesinde vatandaşlara “Belediye benim aleyhimde de iş yapabilir ve sonrasında lehime çıkacak kanunlar olsa bile onlardan doğacak haklar olursa, onları talep etmeyeceğim” diye vekaletname imzalatılıyor. Bu vekâletname ne ahlaki ne de hukuki… Kayseri’de belediyelerdeki bir diğer sorun ise şerefiye parası… Para vermezseniz ruhsat yok, bu paranın kaydı da yok… Kayserililer bu şerefiye parasından bıktı artık… “ diye konuştu.

Kurum Haberi