CHP’li Çetin Arık, 'Adalet Yürüyüşü'nde hastanelik oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı ve bugün 14’üncü güne ulaşan 'Adalet Yürüyüşü' sürüyor. Kılıçdaroğlu’na ilk günden itibaren destek veren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yürüyüşün dün ulaştığı Düzce’de hastanelik oldu. Ayakları şişen, su toplayan ve aynı zamanda sol ayağının serçe parmağının tırnağı düşen Arık’a Düzce Devlet Hastanesi Acil servisinde müdahale yapıldı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yürüyüşe devam edeceğini dile getiren Arık, bugün sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi hesabından '14. gün başlıyor' paylaşımında bulunarak, kullanarak kaldığı yerden 'Adalet Yürüyüşü'nü sürdürdü. ″Adalet yürüyüşümüzün 243’üncü kilometresinde bir sağlık sorunu yaşadık ama yolumuza devam edeceğiz″ diyen Arık, ″Küçük bir sağlık sorunu yaşadık sadece. Tedavi olmamız gerekiyordu olduk, durum bu. Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Önemli olan adalet. Çünkü bu kutlu bir yürüyüş. Bu ülkede herkes için adalet istiyoruz. Şehitlerimiz bu ülke için canlarını verirken, gazilerimiz bu ülke için canlarını siper ederken, ülkede terör almış başını giderken, insanlar işsizlikten, yoksulluktan bıkmışken, adalete olan güven günden güne azalırken susup oturacak mıyız? Susmayacağız. Çünkü haklıyız ve adalet için ses çıkaracağız. Bu ülkede huzur, güven, adalet olana kadar elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Demokratik platformlarda yanlışları haykıracağız. Provokasyonlara da gelmeyeceğiz. Çünkü etraftan bazen kötü kokular geliyor. Biz güçlülerin değil, hukukun üstünlüğü için yola çıktık. Bu yoldan ne olursa olsun dönmeyeceğiz. Bize bu adalet yürüyüşümüzde destek veren, bunu bir partinin değil, ülkenin geleceği meselesi olarak gören yurttaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kimse unutmasın adalet bir gün herkese lazım olacak. Bu nedenle biz herkesi için adalet diyoruz. Herkes için demokrasi istiyoruz. Demokrasiyi ve adaleti sadece kürsüden nutuk atmak olarak görenlerin, sırça köşklerinde ayaklarını uzatıp memleket meselelerine kulak kapatıp, tatillerini yapmanın derdine düşenlerin, sadece kendinin ve çocuklarının geleceklerini kurtarmanın, oturdukları koltukları hiç bırakmamanın telaşına düşenlerin bu anlamlı yürüyüşten rahatsız olmaları normal. Çünkü yürüyüşün adı adalet. Adaletten ancak adil olmayanlar korkar″ dedi. (MEYDANNET.COM)