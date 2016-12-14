“CHP’nin terörle işi olmaz” CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, birilerinin kaos ortamı oluşturmak için her yola başvurduğunu belirterek, “CHP hiçbir zaman terörün yanında olmadı, bundan sonra da olmaz. Birileri partimizin adını terörle yan yana getirerek yıpratmaya, ayrıştırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyelim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin partililerle birlikte basın toplantısı düzenleyerek önceki gün şehit polislerin cenaze töreninde yaşanan olayları değerlendirdi.

Ayrışmayalım birleşelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki gösterilmesinin birilerinin oyunu olduğunu dile getiren Feyzullah Keskin, “ Lütfen oyuna gelmeyelim. Ülkemizin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var” dedi.

Terörün bir insanlık ayıbı olduğunu ve dil, din, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapmadığını belirten Keskin; “ Bütün şehitlerimize gani gani rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kim yapmış, kim yaptırmışsa, kim destek vermişse, her kim bu olaylara zerre kadar sevinmişse Allah bin türlü belasını versin. Bu sorun birlik-beraberlik içerisinde ancak atlatılabilir. Ancak maalesef Cumhuriyet Halk Partisi birlik, beraberlik, barışın kardeşliğin dili dedikçe, bazı şer odakları, bazı provokatörler bu işi farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Tekrar söylüyoruz. CHP hiçbir zaman nasıl olduğuna bakmadan terörü lanetlemiştir ve karşısında olmuştur. Birleştirmek, kardeşlik, beraberlik olgusu oluşturmak yerine ayrıştırıcı dil kullananları da şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var.” diye konuştu.

CHP’yi haksız yere suçluyorlar

“Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘terör örgütünü destekliyorsunuz’ diye sürekli suçlamalar yapılıyor. Ama bu örgütlerle görüşen, masaya oturan AK Partililer. “ diyen Keskin şunları söyledi:

“Barış, kardeşlik, hoş görü, sevgi içerisinde olalım. Bu ülke hepimizin. Bu şehitler hepimizin. Biz ısrarla ilgimiz yok dediğimiz halde hak etmediğimiz şekilde suçlanıyoruz. Gözü olup Da görmeyenler, kulağı olup Da duymayanlara sesleniyorum. Bu huyunuzdan vazgeçin. Bizim partimizi ayrımcı bir parti gibi göstermeyin. Bundan hiç kimseye fayda olmaz. Maalesef önceki gün provokatörlerin kötü bir örneğini gördük. Biz Türk toplumu olarak geleneklerimize bağlıyız. Şehit cenazesinde bırakın bağırmayı, dualardan başka bir şey yapılmaz. Ama bazı provokatörler bazı şehit yakınlarını da dahil ederek çelengi parçalayacak kadar basitleştiler. O şehit akrabanız olabilir ama artık Türk toplumunun şehidi olmuştur. O yüzden o çelengin parçalanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Kimseye fayda getirmez. Halbuki şehit cenazelerinde toplumun sağduyulu olması lazım. “

Arık: Ayrımcılığı körüklüyorlar

Diğer yandan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da yazılı bir açıklama yaparak şehit polislerin cenaze töreninde yaşanılanları provokasyon olarak nitelendirdi.

Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlerin kendi günahlarını örtbas etmek için CHP üzerinde kirli oyunlar sahneye koyduğunu belirten Arık, hiçbir çirkin saldırının kendilerini yollarından çeviremeyeceğini söyledi.

Arık, "Son günlerde bizzat terör örgütleriyle iç içe olanlar, terör örgütlerinin hamiliğini yapanlar tarafından partimize yönelik bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. İktidarın güdümündeki havuz medyası tarafından da bu yönde bir algı operasyonu yapılarak, iktidarın günahları gizlenmek isteniyor. Tüm bu çabalar boşuna, bu iftiralar bizim üzerimize yapışmaz. Sadece birkaç provokatör, birkaç kirli girişimde bulunur ama halkımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ





