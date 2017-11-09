Çiftçi çocuklarına burs desteği

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı amaçlayan Gübretaş, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna ilk sınıftan başlayarak eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz eğitim bursu veriyor.



Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de başvuru yapabilecek

2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrenciler için verilen Gübretaş Eğitim Bursunun kapsamı bu yıldan itibaren genişletildi. Artık ziraat fakültelerinde lisans üstü eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de bu yıldan itibaren burstan yararlanabilecek.







2017-2018 öğrenim döneminde lisans öğrencileri için aylık 300 TL, tezli yüksek lisans öğrencileri için 600 TL ve doktora öğrencileri için 900 TL olarak belirlenen Gübretaş Eğitim Bursu’na başvurular başladı. Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp Gübretaş Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 26 Kasım 2017 tarihine kadar şirketin internet sayfası üzerinden burs için başvuru yapabilecek.





Başvurularda çiftçi çocuğu olmak ve ziraat fakültesinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinden birine ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor. Ekim-Haziran arasındaki öğrenim dönemi boyunca, toplam 9 ay ödemenin yapıldığı Gübretaş Eğitim Bursunda, başvuru sonuçları da 10 Aralık 2017’de şirketin internet sitesinden açıklanacak.

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