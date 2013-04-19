ÇİFTÇİ KADINLAR KAYSERİ'DE YARIŞTI

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen 'Çiftçi Kadınlar Yarışıyor' adlı bilgi ve proje yarışması yapıldı.

Kayseri genelinden 13 kadın çiftçinin katıldığı yarışmadan bölge yarışmasına Yahyalı'dan Hacer Anlıaç katıldı.

İl, bölge ve Türkiye finali olarak üç aşamada yapılan yarışmanın bölge finali, Osmaniye, İçel, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kilis, Niğde illerinin katılımıyla Kayseri'de yapıldı. Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve katılan diğer yarışmacılara 500'er TL verildi.

Bölge yarışması sonucunda birinci Osmaniye'den katılan Hasret Lök, ikinci Hatay'dan katılan Fatma Güverçin, üçüncü İçel'den katılan Meral Akçal oldu.

Ödül töreninde konuşan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, "Eğitimin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz bu yarışma da bunlardan bir tanesi. Hacer Anlıaç bizler adına da, bölge adına da orada yarışacak. Katılan tüm yarışmacılarımıza, çevre illerden gelen tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Döndüğünüzde Kayseri'den hemşerilerimize saygılarımızı selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Allah hayırlı ürünler versin" ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın'da, "Katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum. Bu bir yarışma tabiki bir kişi kazanacak, kazanan yarışmamızı tebrik ediyorum" dedi.

Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan ise, "Ev sahibi olarak ufak tefek eksikliklerimiz olmuş olabilir. Bunlar için affınıza sığınıyoruz. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Birinciye ödülünü Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, ikinciye İl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın, üçüncüye de Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan verdi.