Çiftçiler, sözleşmeli tarım alanının genişletilmesini istiyor

Kızık Köyü çiftçileri adına söz alan Muhtar Cengiz Akay; “Kayseri Pancar Kooperatifinin Genel Kurulu sonrasında, göreve yeniden seçilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyoruz. Köyümüzde şeker pancarı tarımı çok az miktarda yapılmakta ancak şimdi talep arttı. Kızık Köyü çiftçileri olarak Başkanımızı seviyoruz arkasında duruyoruz her zaman da başkanımızın arkasından gelmeye de devam edeceğiz. Önceleri Sarımsaklı ovamızda Şeker Pancarı tarımına ilgi çoktu şimdi de gençlerden eğilim var ama kota yok. Kota olsa Sarımsaklı ovasında çok güzel pancar yetişir. Şeker pancarı dışındaki ürünlerde de sözleşmeli tarım yapılmakta olduğunu biliyoruz. Bu ürün çeşitliliğinin artırılarak ayçiçeği gibi ürünlerde de sözleşmeli tarım yapılmasını isteriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise “Kayseri merkez Bölgesi Kızık Köyü çiftçilerimiz, Kayseri Şeker fabrikasının kuruluşunda ilk katkıyı sağlayan merkez çiftçileridir. Geçmişte bazı şartlardan dolayı biraz pancardan uzak kalmışlar. Bundan dolayı kotalarını kaybetmişler fakat pancara ilgi duyuyorlar. Ancak, Kayseri Şeker Fabrikası Devletten kota alırsa çiftçisine kota verebilir. Bu konuda bazı eksiklikler var bunları gidermenin yanında biz çiftçi pancar eksin ya da ekmesin bizim çiftçimiz anlayışı içerisinde olup, onların bütün tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamaya yardımcı olmak amacındayız. Bu çerçevede sözleşmeli tarımı geliştirmek istiyoruz. Şeker pancarı dışında ay çekirdeği konusunda inşallah sözleşmeli üretim yapacağız onun dışında bakliyat konusunda üretim yapmak isteyen çiftçilerimize sözleşmeli üretim yapmak gibi düşüncelerimiz var. Kayseri merkez çiftçisinin en önemli sorunu sulama sorunu ile ilgili öncelikle bu sorunun hallolması lazım. Bu konuda bazı yatırımlara ihtiyaç var. Biz tabi onların üretim faaliyetleri yanında sulama konusunda gereken girişimlerde bulunacağız. Çiftçi, üreterek zor şartlarda geçimini sağlamaktadır. Bizler de çiftçilerimizin işlerini ne kadar kolaylaştırırsak görevimizi o kadar iyi yapmış oluruz. Allah işimizi kolay getirsin. Çiftçimizin de sorumluluğunu taşıyor olmak bizim için kolay değil. Cenabı Allah bunu taşımakta bize yardım etsin” diye konuştu. (İHA)