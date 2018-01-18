Çıkaracağımız adayı bütün partiler destekleyecek

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2019’da ilk kez gerçekleştirilecek olan Partili Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Mahmut Arıkan, Ser verdi sır vermedi; “Saadet Partisi olarak biz de aday çıkaracağız ve bu adaya bütün partilerden destek gelecek” dedi.

15 yıldır hazineden tek kuruş almadan faaliyetlerini yürüttüğünün altını çizen Başkan Arıkan, “Partimize karşı hangi zorluklar çıkarılırsa çıkarılsın, hangi engel konulacaksa konulsun, biz 2019’da Cumhurbaşkanı adayımızı kendi başımıza çıkartacağız. Bu aday ise birilerinin bizim hakkımızda söylediği gibi göstermelik, laf olsun diye bir aday değil, AK Parti’den de, MHP’den de, CHP’den de, HDP’den de oy alabilecek bir aday olacaktır. Bizim kanaatimiz 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura gitmeyecektir. Allah’ın izniyle Saadet Partisi’nin çıkaracağı aday bütün partilerden oyları alacak, ilk turda seçimi kazanacaktır. “ diye konuştu.



Uyum yasaları

“Türkiye yoğun bir gündemle karşı karşıya olduğunu, bu yoğun gündemin önemli başlıklarından birisinin de uyum yasaları olduğunu belirten Arıkan; “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Anayasa değişikliğinin Geçici 21. maddesine göre uyum yasalarının en geç 6 ay içinde çıkarılması gerekiyordu. Bu süre Ekim ayında doldu. Anayasal sürenin üzerinden 2,5 aya yakın süre geçti. Ancak henüz bu yasalar TBMM’ye bile sunulmuş değil. Bunu doğru bulmuyoruz. Anayasa keyfilik kaldırmaz. Referandum sonuçlarına saygı göstermesini bekleyen iktidar, önce kendi getirdiği Anayasa’ya saygı göstermek zorundadır. Biz sorunlu değil sorumlu muhalefet anlayışımız gereği, uyum yasaları ile ilgili teklif ve önerilerimizi geçen hafta kamuoyu ile paylaştık. Şu ana kadar da bu değerlendirmelerimizi CHP, BBP ve Demokrat Parti’yi de ziyaret ederek kendilerine sunduk. İktidar ve diğer partilerden de randevu talebimize olumlu dönüş olduğu takdirde kendilerine de bu tekliflerimizi sunmaktan memnuniyet duyarız. Uyum yasalarında Saadet Partisi olarak şu iki nokta olmazsa olmaz şartımızdır: Birincisi; Bu düzenlemeler yapılırken AK Parti’nin bekası değil Türkiye’nin bekası dikkate alınmalıdır. İkincisi; Siyasi hesap yaparak değil, milletin talep ve beklentileri dikkate alınarak hareket edilmelidir. “







“İnşallah uyum yasalarını KHK ile düzenlemeye kalkmazlar”

KHK ile ilgili endişelerini dile getiren İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Bilindiği gibi İktidar artık her işini KHK ile görmeye çalışıyor. İlgili ilgisiz hemen her alanda Kanun Hükmünde Kararname yayınlanıyor. Bu yaklaşım maalesef bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Umarız iktidar uyum yasalarını da, KHK ile düzenlemeye kalkmaz. İhtimal vermek istemiyoruz ama eğer böyle bir yola tevessül edilmeye kalkışılırsa bu demokrasiyi kundaklamak olur. Bir yandan milli şefliği eleştirip, öbür yandan milli şefliğe özenmek olur. Böyle bir şey asla kabul edilemez” dedi ve uyum yasalarında yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Adil bir sistem ve adil bir seçim için yapılması gerekenler bellidir, Seçim barajı tamamen kaldırılmalıdır, Partiler arası kurumsal ittifakın önü açılmalıdır, Hazine yardımı bütün partilere ve hakça yapılmalıdır, Torba kanun uygulamasına ’da, Torba Kararname’ye de son verilmelidir, Kürsü Dokunulmazlığının Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza şartı engelleyici değil teşvik edici, zorlayıcı değil kolaylaştırıcı olmalıdır.



“15 yıldır tek kuruş almadık”

Saadet Partisi’nin 15 yıldır Hazine’den tek kuruş yardım almadan faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizen Arıkan şunları söyledi:

“5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2’de referandum geçirdik. Gazze için, Kudüs için, Arakan için, milyonluk mitingler yaptık. Bütün bunları da Hazine yardımlarıyla, devletin kaynaklarıyla değil, milletimizin fedakârlıklarıyla, Saadet partililerin dişinden tırnağından arttırdıklarıyla yaptık. Saadet Partisi hangi zorluk çıkarılırsa çıkarılsın, hangi engel konulursa konulsun mutlaka bir aday çıkaracak. Çıkaracağı adayı da sırf aday göstermiş olmak için değil seçimleri kazanmak için koyacaktır.



“Halen 30 bin mağdur var”

FETÖ ile mücadele sürecinde bir çok kişinin haksız yere mağdur edildiği noktasında Saadet Partisi olarak adeta çırpındıklarını ve bunun sonucunda haklı çıktıklarını belirten Arıkan; “Bylock Zoka meselesinde kısmi de olsa bir mağduriyet giderildi. 11 bin 480 kişi, hiç Bylock’a bulaşmadığı ve FETÖ ile alakası bulunmadığı tespit edilerek aklandılar. Bu noktada ilgililere teşekkür ediyoruz. Lakin yeterli değil. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalara göre 30 bin kadar vatandaşımızın daha aynı şekilde mağdur edildiğini tahmin ediyoruz. En kısa zamanda bylock listeleri tekrar elden geçirilmelidir. Bir insanın ekmeği ile itibarı ile oynamak basit bir şey değil. Binlerce insan ihraç edildi; işlerinden olanlar, ailelerinden olanlar, çevrelerinden olanlar var! Devlet tek bir insanın bile suçsuz yere mağdur olmasını önlemekle mükelleftir. En kısa zamanda geride kalan mağdurların sorunları çözülmeli, ihraç edilenler biran önce görevlerine döndürülmelidir.” dedi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş