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Çinliler, Doğu Türkistan'da Katliam Yaptı

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Abdulmecit Avşar, Çinli askerlerin Kaşgar'da önceki gün katliam yaptığını söyledi. Avşar, "Şüpheli kişiler bahanesiyle ekmek kesmek amaçlı bıçağı saldırı silahı niteleyen Çinli polis ve askerler onlarca Uygur Türküne katletmiş ve birçoğunu da tutuklamıştır." dedi.

Çinliler, Doğu Türkistan'da Katliam Yaptı
Avşar, Çinli güvenlik güçlerinin bir Uygur gencini haksız yere silahla öldürmesi üzerine halkın buna tepki göstermesinden dolayı meydana geldiği öğrenilen olayı katliam vesilesi yapan Çinli yetkililerin onlarca Uygur Türkünü öldürdüğü haberlerini aldıklarını kaydetti. Abdulmecit Avşar, "Çinliler katliamlara devam ediyor. Ne yazık ki başka Türk dünyası ve Türkiye olmak üzere dünyadaki sözüm ona insan hakları savunucuları seslerini çıkarmıyor. İnsanlar kendi ülkelerinde adeta açık hapishanede Baskı altında yaşarken bir de çeşitli bahanelerle Çinli asker ve polislerce öldürülmelerine neden sessiz kalınır insan hayretle seyrediyor." diye konuştu.

Doğu Türkistan'da yaşanan katliamların artarak devam ettiğini hemen her gün birkaç insanın öldürüldüğünü birçok insanın kaybolduğunu, kızların Çin'in iç bölgelerine götürülerek Çinlilere pazarlandığını belirten Avşar, şunları söyledi: "Bu katliamlara dur diyecek vicdan sahibi insanlar yok mu? Dünyanın en büyük asimilasyonuna göz yuman Müslüman ülkeler öte dünyada ne cevap verecekler? Doğu Türkistan'da yapılan bu katliamları ve zulmü kınıyoruz."
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