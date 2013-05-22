Cinsel İstismarda Bulunanlar Hadım Edilsin Önerisi

Demirbaş, çocuğa karşı cinsel istismarda bulunanlara cezai yaptırımın ağır olması gerektiğini belirterek, “Bu suçu işlemiş olanların cezaevlerinde aslında tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tedavi edilemiyorsa devlet eli ile bir daha bu suçu işlememesi için erkekliğinin giderilmesi noktasında yeni yasaların hazırlanması gerekir. Yoksa bunlar cezaevinde rehabilite edilemiyorsa çıktığında yine aynı suçları işlemeye devam edecek. Sadece bu suçu işleyenleri düşünmemek lazım. Bir de bu işte mağdur olan küçük yaştaki çocukların ruh hallerini düşünce sadece ceza vermenin yeterli olacağını düşünmüyorum. Ya rehabilite edilmeye çalışılacak ya da ‘hadım’ cezası uygulanması gerekir” diye konuştu.
Demirbaş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Türkiye’deki çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarının önemli artışların gözlenmesi, aile içerisindeki iletişimsizlik ve internet ortamının yaygınlaşması ile doğru oranda artış göstermektedir. Aileler çocuklarını daha sıkı takip etmeleri gerekmektedir. Bu olaya başvuranların sapıklık derecesinde ruh halleri olmaktadır ve kişilik bozukluklarından ve psikiyatrik rahatsızlıklarından kaynaklanan hayat tarzları bulunmaktadır.”
Cinsel istismara uğrayan çocukların tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Demirbaş, “Cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojisi tedavi edilmediği takdirde daha da bozulabilmektedir. Tecavüze uğrayan çocukların bu olayı unutmak adına alkol, uyuşturucu batağına düşme riski de çok fazladır. Kendileri tecavüzcü olabiliyor ve fuhuşa alıştırılabiliyor. Bu sebeple hem istismara uğrayan hem de tecavüz edenin tedavi edilmesi gerekir, aksi takdirde toplum bataklığa doğru gider” ifadelerini kullandı.
ruh saglıgı kalıcı bozuk olan nasıl oluyorda fakülteyi kazanıyor.avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.tabi bizde bakmıyorlar sırf ceza vermek için düzmece raporlar 15 yıl adam suçlu olmasada cezaevleri doldu.Adli Bilimciler size soruyorum nasıl oluyor kendi yasamını idame edemeyecek derecede ruhsal saglıgı bozuk olan fakülteki kazanıyor.sizin rapora göre kazanamaz ama kazanmıiş demekki yankış rapor vermişsiniz yazık degilmi o adama yıllarca xeza evinde yatacak tek sizin raporunuzdan böyle binlerce şuçsuz kişi var yazık degilmi bu topluma bilgi verin adalet yok deyin konu cinsellik oldumu gerisi teferruat deyin.vicdanmı o ne yahu deyin.böyle rapor verip nasıl rahat yemek bogazınızdan geçiyor nasıl rahat uyuyorsunuz onu bu topluma anlatınız.hatta kalıcı bozuk dediginiz kişilerin hiç ilaç kullanmadıklarını tedavi olmadıklarını yazınız başarılarınızı anlatınız.Bunları delil olarak sunanların delilleri kabul olmadıgını insanların suçsuz içeri tıkmanın güzelligini anlatınız.iki feminist erkek düşmanı eylem yapınca cezaları 20 kat arttırdıgınızı anlatınız.Toplum ne kadar ahlaka önem verdigimizi anlasın çünkü biz ahlaklıksızlık olmasında adaletsizlige razıyız hoşnutuz deyip anlatınız