Cinsel İstismarda Bulunanlar Hadım Edilsin Önerisi

Hanım Demirbaş, konuyla ilgili açıklamasında, “Türk Ceza Kanunlarının bu tür olaylara bakış açısının cezai müeyyideler açısından az olması ve caydırıcı olmaması bu olayları çoğaltıyor. Bir yıl içerisinde meydana gelen suç oranlarında yüzde 70'lik bir payın çocuklara cinsel istismar olayı ile sonuçlanması ‘vahim ve ürkütücü’ olarak ifade edilebilir” şeklinde konuştu.

Demirbaş, çocuğa karşı cinsel istismarda bulunanlara cezai yaptırımın ağır olması gerektiğini belirterek, “Bu suçu işlemiş olanların cezaevlerinde aslında tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tedavi edilemiyorsa devlet eli ile bir daha bu suçu işlememesi için erkekliğinin giderilmesi noktasında yeni yasaların hazırlanması gerekir. Yoksa bunlar cezaevinde rehabilite edilemiyorsa çıktığında yine aynı suçları işlemeye devam edecek. Sadece bu suçu işleyenleri düşünmemek lazım. Bir de bu işte mağdur olan küçük yaştaki çocukların ruh hallerini düşünce sadece ceza vermenin yeterli olacağını düşünmüyorum. Ya rehabilite edilmeye çalışılacak ya da ‘hadım’ cezası uygulanması gerekir” diye konuştu.

Demirbaş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’deki çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarının önemli artışların gözlenmesi, aile içerisindeki iletişimsizlik ve internet ortamının yaygınlaşması ile doğru oranda artış göstermektedir. Aileler çocuklarını daha sıkı takip etmeleri gerekmektedir. Bu olaya başvuranların sapıklık derecesinde ruh halleri olmaktadır ve kişilik bozukluklarından ve psikiyatrik rahatsızlıklarından kaynaklanan hayat tarzları bulunmaktadır.”

Cinsel istismara uğrayan çocukların tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Demirbaş, “Cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojisi tedavi edilmediği takdirde daha da bozulabilmektedir. Tecavüze uğrayan çocukların bu olayı unutmak adına alkol, uyuşturucu batağına düşme riski de çok fazladır. Kendileri tecavüzcü olabiliyor ve fuhuşa alıştırılabiliyor. Bu sebeple hem istismara uğrayan hem de tecavüz edenin tedavi edilmesi gerekir, aksi takdirde toplum bataklığa doğru gider” ifadelerini kullandı.