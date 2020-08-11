AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve kadın kolları üyelerinin yanı sıra İl Genel Sekreteri Vedat Arıkan, İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Murat Tülü ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.



Yaygın bir gazetede köşe yazarlığı yapan ve AK Parti camiasında da yazılarıyla ve tutumlarıyla zaman zaman gündem oluşturan Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı ‘AKP’nin papatyaları’ başlıklı yazısında hakarete varan ve çirkin yakıştırmalara yol açan bir yazı kaleme aldı. AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerikli yazılar bardağı taşıran son damla olmuştur. Çirkin zihniyeti kınıyoruz. AK kadınlarımız bugünlere mücadeleler vererek zoru başarıp geldiler, en önde yer aldılar. Biz AK kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz, bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi, içerdeymiş gibi görünenlerle de mücadeleye aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.



Partinin kadınlarına yönelik hakaret ve çirkin yakıştırma ve yazılarıyla yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit yazarı Dilipak hakkında yargıya başvurduklarını vurgulayan Timuçin, “Hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır, söz konusu yazar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleri ile suç işlemiştir. Yargısal süreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.





