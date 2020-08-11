Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Çirkin zihniyeti kınıyoruz”

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren AK Partili kadınlara yönelik yazdığı köşe yazısı ile gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Timuçin, “Çirkin zihniyeti kınıyoruz” dedi.

“Çirkin zihniyeti kınıyoruz”

AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve kadın kolları üyelerinin yanı sıra İl Genel Sekreteri Vedat Arıkan, İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Murat Tülü ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.

Yaygın bir gazetede köşe yazarlığı yapan ve AK Parti camiasında da yazılarıyla ve tutumlarıyla zaman zaman gündem oluşturan Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı ‘AKP’nin papatyaları’ başlıklı yazısında hakarete varan ve çirkin yakıştırmalara yol açan bir yazı kaleme aldı. AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerikli yazılar bardağı taşıran son damla olmuştur. Çirkin zihniyeti kınıyoruz. AK kadınlarımız bugünlere mücadeleler vererek zoru başarıp geldiler, en önde yer aldılar. Biz AK kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz, bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi, içerdeymiş gibi görünenlerle de mücadeleye aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

Partinin kadınlarına yönelik hakaret ve çirkin yakıştırma ve yazılarıyla yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit yazarı Dilipak hakkında yargıya başvurduklarını vurgulayan Timuçin, “Hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır, söz konusu yazar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleri ile suç işlemiştir. Yargısal süreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.


 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAk PartiKayseri Kadın Kolları Başkanı Emine TimuçinEmine TimuçinYeni Akit Yazarı DilipakAbdurrahman Dilipak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.