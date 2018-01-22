ÇİZGİLERLE “ZEYTİN DALI” OPERASYONU
Mizah dergisi Misvak çizerleri Afrin’e başlatılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nu çizgi ve capslerle işlediler. İşte terör örgütü mensuplarının ti’ye alındığı o harika çizimler; (Kayseri Gündem)
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
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