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ÇİZGİLERLE “ZEYTİN DALI” OPERASYONU

                  Mizah dergisi Misvak çizerleri Afrin’e başlatılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nu çizgi ve capslerle işlediler. İşte terör örgütü mensuplarının ti’ye alındığı o harika çizimler;   (Kayseri Gündem) ​

ÇİZGİLERLE “ZEYTİN DALI” OPERASYONU
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