Çobanların telefon şarjı eşek sırtındaki güneş panellerinden

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan ve baharın gelmesiyle günlerinin çoğunu yaylalarda geçirmek durumunda kalan çobanlar, cep telefonlarının şarj sorununu eşek sırtında taşıdıkları güneş panelleriyle çözüyor.

Yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu bölgede baharın gelmesi ve meraların yeşermesiyle birçok besici, hayvanlarını yaylalara çıkarıyor. Çobanlara yemek ve su götüren besiciler, hayvanları da burada sağarak sütleri mandıralara ulaştırıyor.

Güneşli gün sayısının en fazla olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'da, yayla ve meralarda hayvanların başından ayrılamayan çobanlar, cep telefonları için güneş enerjisinden yararlanıyor. (AA)