ÇOCUK iSTiSMARINA TEPKiLER SÜRÜYOR!

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı İnci Babadağı cinsel istismarın insanlık suçu olduğunu ifade ederek, kirli zihniyetlerin çocukları incitmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Babadağı, “İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız, takipçi, denetçi, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve taleplerimizin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.



Çocuklara koruyucu bir ortam sağlayabilmek için taleplerini de sıralayan Babadağı, çocuk istismarı ile ilgili kanunların iyi hal indirimi söz konusu olmayacak şekilde düzenlenmesi, çocuklara yurt hizmetinin vakıflardan alınarak devlet kontrolü ve denetimine alınması gerektiğine dikkat çekti. Babadağı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın kronması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”



Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Ümit Özer ve parti üyeleri ile Kayseri Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kayseri Türk Kadınları Derneği üyeleri de katıldı. Basın açıklaması sırasında üyeler açtıkları pankartlarla çocuk istismarlarını kınadı.



Çocuk istismarı nedir?

Cinsel istismar, çocukların bir yetişkin tarafından cinsel uyarı ve tatmin amacıyla kullanılmasıdır. İstismar aile içinde gerçekleştiğinde ensest veya aile içi cinsel istismar olarak adlandırılır. İstismar biçimleri şunlardır:

Fiziksel istismar: Çocukların bileklerini incitmek, fiziksel şiddet uygulamak, belirli zalandırma tipleri.

Duygusal ve psikolojik istismar: Sevgi ve ilgi göstermemek.

İhmal: Yiyecek, barınma, sağlı bakım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, terk edilmeleri.

Şiddete tanık olma: Aile içindeki diğer şiddet türlerini izlemiş olmaları.

Türkiye Psikiyatri Derneğinin 2017 araştırması sonuçlarına göre, Türkiye çocuk istismarı konusunda dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

İHA