Çocuk istismarlarına karşı işbirliği

Valilik il binasında imzalanan protokol törenine, Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer katıldı.

Cinsel istismar vakaları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve illerde ilgili kurumlar aracılığıyla halihazırda benzer çalışmaların yapıldığını belirten Vali Süleyman Kamçı, söz konusu protokol ile kurumlar arası işbirliğinin daha sistematik hale getirileceğini söyledi. Protokol kapsamında, velilere, öğrencilere ve öğretmenlere eğitimler verileceğini ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını belirten Vali Süleyman Kamçı, “Aslında çocuk istismarı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, devletimizin tüm yetkilileri, kademeleri, ilimizde de bizler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Emniyet birimlerimizin en hassas olduğu nokta. Bu hassasiyetimizi devam ettireceğiz. İnşallah böyle bir olumsuzluk olmaz ama biz olumsuzluk olmaması için çeşitli faaliyetler yapmaktayız. Önümüzdeki günlerde anaokullarına, velilere ve öğretmenlerine seminer verilecek. Bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalayacağız. Amacımız, çocuklarımızın, çocuk olduğu için görmesi gereken muamele dışında hiçbir muameleye maruz kalmaması, bu anlamda hiçbir çocuğumuzun istismar edilmemesi. Su testisi kırılmadan tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Bu manada tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın, çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin bu konuda hassas olması ve bilinçlenmesi lazım. Kayseri olarak, el birliğiyle bu konu üzerinde durmaya çalışacağız” diye konuştu.

Protokol töreni, imzaların atılması ile sona erdi.