Çocuk Meclisinde Seçim Heyecanı

Büyük heyecana sahne olan seçimde 9 başkan adayı başkan olabilmek için yarıştı. Yapılan oylamada 72 oy alan Ömür Yücegöğ çocuk meclisinin 2012-2013 eğitim öğretim döneminde başkanlığına seçildi.

Kurulduğu günden bu zamana kadar binlerce çocuğa ev sahipliği yaparak onlara kucak açan Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden bugün her zamankinden farklı bir heyecan yaşandı. Günler öncesinden başlayan başkanlık yarışı meclis salonunda yapılan seçim ile sona erdi. 9 başkan adayının kıyasıya mücadelesine sahne olan seçimlerde ilk olarak başkan adayları tek tek kürsüye çıkarak vaatlerini sıraladılar. Başkan adayları ile birlikte,onları destekleyen arkadaşlarının yanı sıra solunda bulunan velilerde bu büyük heyecana ortak oldular. Konuşmaların ardından 190 üye tek tek yeni başkan ve yardımcılarını seçmek için oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunun ardından Çocuk Meclisinin yeni başkanı üyelerin 72’sinin oyunu alan Sümer Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Ömür Yücegöğ oldu. Başkan yardımcılıklarına ise 44 oy alan Buse Şahin ve 24 oy alan Nazmiye Taşçı seçildi.

Başkanlığa seçilen Ömür Yücegöğ sonuçların ardından büyük sevinç yaşarken, başkan adayı Buse Şahin ise seçimi kaybetmenin üzüntüsü içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

2012-2013 eğitim öğretim döneminde çocuk Meclisi merkez Şube başkanlığını yürütecek olan Ömür Yücegöğ “Bana oy veren vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde çok güzel faaliyetler yapacağız. Çocuk Meclisini daha ileri sevilere taşımak için, seçim öncesi verdiğim vaatleri ilerleyen zamanlarda tek tek yerine getireceğim. Biz çocuklara kucak açan ve bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor, bütün çocukları çocuk meclisine üye olmaya davet ediyorum” dedi.