Çocuklar açlıktan ölmesin!

“Somali’de Çocuklar ve İnsanlar Açlıktan Ölmesin” adı altında 30 fotoğraftan oluşan bir sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan Mazlumder Kayseri Şube Sekreteri Mustafa Kurban, “Kara kıta olarak tanımlanan Afrika’nın birçok ülkesinde zaman zaman meydana gelen kuraklık sebebiyle bazen de iç çatışmalar nedeniyle binlerce, yüzbinlerce insan açlık, susuzluk ve ilaçsızlıktan başka ülkelere kaçtığını belirterek; “Bunların birçoğu yollarda perişanlık içinde hayatlarını kaybediyorlar. Yıllar önce nüfusunun tamamına yakını Müslümanların oluşturduğu kara kıtanın Somali’sinde meydana gelen kuraklık ve buna bağlı sefalet sebebiyle binlerce insan hayatını kaybetmiş, on binlerce insan da başta Türkiye olmak üzere dışarıdan gelen yardımlarla hayata tutunabilmişlerdi.” dedi.











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık yaptığı dönemde Somali’ye yardım köprüsü kurarak merhamet seferberliği başlatması sonucunda bugün Somali’de yardım kuruluşlarının ve devlet kuruluşlarının çabasıyla sağlıktan tarıma, bayındırlıktan eğitime birçok alanda ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Mustafa Kurban şunları söyledi:

“Türkiye, Somali’de doğan çocuklara Türkiye isminin verildiği, beklenen, örnek ülke konumuna gelmiştir. Somali halkı ve ülkesi bugün yeniden kuraklığın pençesinde kıvranıyor. Aylardır devam eden yağışsızlık nedeniyle nehirler ve dereler kurudu, insanlar açlıktan ve ilaçsızlıktan ölmeye başladı. Mazlum çocuklar, kadınlar, yaşlılar ‘Bize bir yardım yok mu’ diye feryat ederek onları hayata bağlayacak merhametli elleri bekliyorlar.”







Hafta sonuna kadar açık kalacak sergi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ