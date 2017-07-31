Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı

Yıllar sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan Çocuklar Duymasın dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde sahneye giren bir kitap izleyenlerin tepkisine yol açtı.

FETÖ'NÜN KİTABI

Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D’de yayınlanan dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitabın görülmesi dikkat çekti.

KÜTÜPHANEDEKİ RAFA YERLEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafında 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı görülüyor.

BİROL GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Birol Güven yaptığı bir açıklamayla özür diledi. Güven'in açıklaması şu şekilde:

30 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde rafta duran bir kitap kamuoyumuzun dikkatini ve tepkisini çekmiştir. Sözkonusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır.





"AKSESUAR AMAÇLI"

Sanat yönetmenimiz savunmasında “Kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiç bir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını” belirtmiştir.





"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim. (Ensonhaber.com)