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Çocuklara cinsel istismarda iyi hal indirimi olmayacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni dönemde cinsel istismar davalarında iyi hal indiriminin uygulanmayacağını açıkladı.

Çocuklara cinsel istismarda iyi hal indirimi olmayacak

Çocuklara dönük cinsel istismara ilişkin medyada artan haberler ve buna ilişkin oluşan toplumsal tepkiler üzerine, hükümet bu suça ilişkin cezaların artırılması için çalışma başlatmıştı.

6 BAKANLI KOMİSYON

Geçtiğimiz haftaki bakanlar kurulu toplantısında, bu konuda yeni yasa taslağı oluşturmak üzere 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulmuştu.



KİMYASAL HADIM GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuklara dönük cinsel istismarda caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideye ilişkin adım atacaklarını kaydederken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'kimyasal hadım' dahil her türlü tedbirin masada olduğunu vurgulamıştı.

ARTIK İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ NTV canlı yayınında konuya ilişkin olarak, "Hem cinsel saldırı hem de çocuklara yönelik cinsel istismarda yeni dönemde 'iyi hal indirimi' olmayacak" ifadesini kullandı.

Çocuklara cinsel istismarda iyi hal indirimi olmayacak

CEZALAR ARTACAK

Bozdağ şöyle devam etti: "Ceza Kanunu'nda zaten bu suçlara ilişkin kademelendirme var. Ama yeni düzenlemede 12 yaş altında olanlar için ceza daha fazla artacak. Komisyon aynı zamanda cinsel saldırı suçlarıyla ilgili de değerlendirme yapacak." (ENSONHABER.COM)

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