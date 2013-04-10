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Çocuklarımız Size Emanet

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü arasında ilkyardım eğitimi projesi kapsamında Talas ilçesindeki 31 okulda görev yapan en az bir idareciye eğitim verilecek.

Çocuklarımız Size Emanet
Okullarda oluşabilecek kazalarda 112 Acil ekibi gelene kadar ilk müdahaleyi öğretmenlerin yapacağı düşünülerek, her okuldan bir idareciye, yeterli sayıda idarecisi olan okullardan iki kişiye ilk yardım eğitimi verilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Okullar, toplu olarak yaşanan kalabalık mekanlar olduğu için sık,sık sağlık problemleri yaşanmaktadır. Bu sağlık problemleri kaza yada hastalık nedenli olabilir. Bu tür durumlarda yanlış veya gecikmiş müdahaleler istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu sonuçların oluşmaması için, daha bilinçli müdahale için öğretmenlere idarecilere ilkyardım eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle okullarda bir sağlık problemi oluştuğunda doğru ve zamanında müdâhale belki bir hayat kurtarır veya bir sakat kalmayı engellemeyi amaçlayan proje geliştirildi” dedi.
Projenin protokolü İl Milli Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ile Sağlık İl Müdürü Dr.Ahmet Öksüzkaya arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalandı.
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