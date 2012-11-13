Çocukların Okuma Sevgisi

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasına bağlı Çarıklı mezrasında çocuklar, şehir merkezindeki çocuklardan farklı malzemeler kullanarak oyun oynamanın zevkini çıkardı.

Sindelhöyük kasabasında yatılı okuyan öğrenciler, hafta sonu geldikleri ailelerinin yanında boş zamanlarını oyun oynayarak geçirdi. At arabasından okul, sazlık lifinden okul tahtası, taşlardan da sıra yapan çocuklardan 5. sınıfa giden Elanur Aylan öğretmen, Fatma ve Kevser, Dilara, dilaver ve Şükrü Sınırtepe ise öğrenci rolü ile okulculuk oynadı.

Elanur ve Fatma, bu oyun sayesinde okula gitmeyen kardeşlerine okul sevgisini ve okulda yaşananları anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin bu okuma sevgisi de büyük dikkat çekti.