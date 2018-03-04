Çocukların TV'yi öptüğü anlar Türkiye'yi ağlattı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'deki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polisi yayına çıktı. Yayında babasını gören çocukları ise televizyona sarıldı.
ÇOCUKLAR SEVİNÇTEN TV'YE SARILDI, ÖPÜCÜK KONDURDU
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekatçı polis, sınır ötesinde gazetecilere konuştu.
Polisin televizyon başındaki çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. (Kaynak: Yeni Şafak)