"ÇOK" ERKEN SEÇİM!

TÜRKİYE erken seçime mi gidiyor? Son dakika haberler arka arkaya gelirken herkesin merak ettiği sorunun yanıtını şuanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklıyor. Erdoğan basın toplantısı öncesinde Devlet Bahçeli ile biraraya gelmişti. Son dakika gelişmeler haberimizde...

Beştepe'de yaşanan son dakika gelişmelerin ardından Erdoğan saat 15.50'da basın açıklaması için kameraların karşına geçti. Erdoğan şu anda canlı yayında seçim kararını açıkladı. Seçimler 24 Haziran 2018'de. Son yılların en kalabalık basın toplantısı gerçekleşti. Tüm AK Parti kurmayları ve bakanlar Külliye'de idi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçelinin dün Meclis'teki teklifini değerlendirme fırsatını bulduk.

- 15 temmuz darbe girişinin başarsızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYORUZ

- Bahçeli'nin çağrısını enine boyuna değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz.

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE

- Erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.

BAŞBAKAN YILDIRIM BEŞTEPE'DE... Türkiye erken seçim için saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, programda olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Külliye'ye gitti...

DEVLET BAHÇELİ DİVANI TOPLADI: Erdoğan ile görüşen Devlet Bahçeli ise Beştepe'den çıkar çıkmaz başkanlık divanını topladı. Bu son dakika gelişmesi de Beştepe'den bir tarihle ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

2019 SEÇİMİ NE ZAMAN?: Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi. 26 Ağustos 2018 tarihi Kurban bayramına denk geliyor.