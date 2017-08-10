ÇÖMLEKÇİ‘DE 1 AYDIR SU AKMIYOR

Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı bu günlerde özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak için suya çok daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşların bazıları mağdur durumda.

Tablakaya Mahallesi’nde ikamet eden gazetemiz yazarı Vedat Önal, binlerce lira para harcayarak bahçesine su çektirdiğini ancak kaçak kullanım tespiti yapılamadığı için bir aya yakın bir süredir suların akmadığını belirtti. Su kesintisiyle ilgili KASKİ’ye defalarca başvuruda bulunmalarına rağmen durumun düzeltilmediğini söyleyen Önal, “Talas Belediyesi kaçak kullanımı tespit etmek için, vatandaşın şikâyet etmesini bekliyor. Kaçak su kullanan insanlar yüzünden faturasını ödeyen vatandaşlar mağdur oluyor. Bu yüzden Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ İdaresi’ni kınıyorum.” şeklinde konuştu.







KASKİ Su Şefliği bölümü ise mahalledeki su kesintisinin kaçak kullanım tespiti ile alakalı olmadığını, mahalledeki yüksek basınçtan kaynaklı bir sorun olduğunu ve düzeltilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Haber: Tuba Köksal