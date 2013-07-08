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CÜBBELERİNİ GİYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

‘Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilciliğinin düzenlediği ve çevre illerde faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavirlerinde katıldığı Kamu Gözetimi ve Denetimi Kurumunun öngördüğü bağımsız denetim geçiş eğitimi Başken Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansal Yönetim bölüm başkanı Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN tarafından Kayseri ‘de Novotelde verilmişti.

CÜBBELERİNİ GİYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ
            Eğitimi tamamlayan Yeminli Mali Müşavirler 30 Haziran 2013 tarih Pazar günü Ankara Gölbaşı Patalya Otel tesislerinde Başkent Üniversitesinin düzenlediği Tören ‘e Başken Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU, Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN ve Ticari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan katılmış olup, Yeminli Mali Müşavirlere cübbelerini Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN hoca giydirmiş olup ayrıca Başarı Belgelerini de vermişleridir.
Başarı belgelerini alan meslek mensubu arkadaşlarımız, Kamu Gözetimi Kurumuna da müracaatlarını yaparak: bağımsız denetim ruhsatını da Kamu Gözetimi Kurumundan alacaklardır.
Bizde Ankara YMM Odası Kayseri İl Temsilciliği olarak bu süreç içerisinde bizlere vermiş oldukları eğitimden ve katkılarından dolayı Başkent Üniversitesine ve Sayın Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN hocama teşekkür ediyor, bu tür eğitimler bizler için ne ilk nede son olacaktır, devam edecektir. Bizlerde sürekli eğitim mevcuttur. Ayrıca belgelerini alan meslektaşlarıma bu yeni dönem çalışmalarında da başarılar ve mutluluklar diliyorum.’ Dedi. 
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CÜBBELERİNİ GİYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ
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