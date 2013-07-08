CÜBBELERİNİ GİYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

Eğitimi tamamlayan Yeminli Mali Müşavirler 30 Haziran 2013 tarih Pazar günü Ankara Gölbaşı Patalya Otel tesislerinde Başkent Üniversitesinin düzenlediği Tören ‘e Başken Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU, Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN ve Ticari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan katılmış olup, Yeminli Mali Müşavirlere cübbelerini Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN hoca giydirmiş olup ayrıca Başarı Belgelerini de vermişleridir.

Başarı belgelerini alan meslek mensubu arkadaşlarımız, Kamu Gözetimi Kurumuna da müracaatlarını yaparak: bağımsız denetim ruhsatını da Kamu Gözetimi Kurumundan alacaklardır.