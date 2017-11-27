Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı ve hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli Cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını aktardı. Cübbeli Ahmet Hoca bu durumun kendisine “müjdelendiğini” de sözlerine ekledi. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
CÜBBELi CENNETLiK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının rüyasında kendisinin cennete gideceğini müjdelediğini açıkladı.
27 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
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