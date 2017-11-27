CÜBBELi CENNETLiK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı ve hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli Cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını aktardı. Cübbeli Ahmet Hoca bu durumun kendisine “müjdelendiğini” de sözlerine ekledi. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

