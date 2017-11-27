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CÜBBELi CENNETLiK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının rüyasında kendisinin cennete gideceğini müjdelediğini açıkladı.

CÜBBELi CENNETLiK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı ve hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli Cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını aktardı. Cübbeli Ahmet Hoca bu durumun kendisine “müjdelendiğini” de sözlerine ekledi. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
 
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