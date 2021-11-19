CUMA HUTBESİNİN KONUSU: İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN ŞİDDET

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu haftaki Cuma Namazı hutbesinde tüm camilerimizde, son zamanlarda giderek artan şiddet olaylarına dikkat çekilerek, Yüce dinimiz İslam’a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefinin dokunulmaz olduğu ve onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemeyeceği, şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamayacağı, canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olunamayacağı vurgulandı.
Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur denilerek, kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemeyeceği, Rabbimizin gazabının, meleklerin, gök ve yer ehlinin lanetinin, şiddete yeltenen, Allah’ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerine olduğu belirtildi. Onların dünyada rezil rüsva olacaklarının altı çizilerek Ahirette ise onların varacakları yerin ancak cehennem olduğu ifade edildi.
Haber Merkezi