Cuma “kara” değil mübarektir!

Açıklamada Cuma gününün İslam âlemi için mübarek olduğu, hiçbir şekilde “kara” sıfatıyla bağdaştırılamayacağı söylendi.
Yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
“Vatandaşın lehine indirim ve ödeme alternatifleri sunan kampanyalar ticareti canlandırmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır.
ABD ‘nde ilk olarak 1932 yılında büyük buhran olarak tabir edilen ekonomik kriz yıllarında ekonomiyi canlandırmak adına şükran gününe denk gelen ilk cuma günü mağazalar indirim yapmaya başladı. Bu indirim gününe her yıl indirim oranları ile beraber ilgide arttı. Philadelphia polis teşkilatı tarafından 1961 yılında artan izdiham, kaos, trafik kazalarından dolayı yaşanılan ölüm ve yaralanma olaylarından sonra ‘Kara Cuma’ olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Ancak, ABD merkezli alışveriş çılgınlığı kampanyasının ülkemizde de aynı isimle ‘Kara Cuma’ olarak dayatılmasını tasvip etmiyoruz.
İslam dünyasında haftanın en mübarek günü olan Cuma gününü kara olarak ifade ederek oluşturulmak istenen olumsuz algının bırakacağı izlerden endişe duymaktayız.
Bazı kurumların kampanyaya, aynı isimle uygulamak yerine, ‘Efsane Cuma, Süper Cuma, Muhteşem Cuma’ gibi isimlerle katılarak gösterdikleri hassasiyetten dolayı takdir ve teşekkür ederiz.”
Kurum Haberi