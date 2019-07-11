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Cumhurbaşkanı başdanışmanları 15 Temmuz paneline katılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 'Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi Tarihinde 15 Temmuz'un Yeri' paneli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve Mehmet Uçum'un katılımlarıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı başdanışmanları 15 Temmuz paneline katılacak

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi Tarihinde 15 Temmuz'un Yeri' paneli düzenlenecek. Açılışını AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık'ın yapacağı konferansın moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı yapacak. Panelde konuşmacılar ise SDP Başkanı Ayhan Oğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum olacak.

Panel; 15 Temmuz Pazartesi günü saat 15:00'de yapılacak.

İHA

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