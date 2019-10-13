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“Cumhurbaşkanı bütün politikalarını kendisi oluşturmak durumunda”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Yerel Yönetimler Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı bütün politikalarını kendisi oluşturmak durumunda" dedi.

Yerel Yönetimler Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında Kayseri'de yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yeni parlamenter sistem hakkında belediye başkanlarına bilgiler verdi. Karatepe, "Daha önce parlamenter sistem döneminde Bakanlar Kurulu politik bir organdı. Seçilmiş insanlardan oluşan bakanlar kurulu ağırlıklı olarak parlamentonun güvenini alarak geliyordu, parlamentoya karşı sorumlu olarak çalışıyordu ve milletvekillerinin hem kendilerine tek tek şahsi olarak parlamentoya karşı hem de bakanlar kurulunun kurul olarak parlamentoya karşı bir sorumluluğu vardı. Bu nedenle bakanlar kurulu politik bir organdı. Şimdi ise bu politik organın tüm yetkileri sadece Cumhurbaşkanına geçti. Yani parlamento karşısında yürütme olarak politik şahsiyet tek başına Cumhurbaşkanının kendisidir. Cumhurbaşkanı bütün politikalarını kendisi oluşturmak durumundadır. Tabi ki bakanları ve diğer kamu görevlileri vardır, emir talimat verdiği yardımcıları vardır ama doğrudan doğruya halktan yetki aldığı için bütün politikalar kendisinindir. Sorumlulukta doğrudan kendisine aittir. Ülkede bir milli eğitim bakanı vardır ama milli eğitim bakanının eğitim politikası olamaz, Cumhurbaşkanının eğitim politikası vardır. Bütün bakanlıkların durumu böyledir. Hizmetlere göre bakanlıklar 20 bakanlığa bölünmüştür ama bütün bakanlıkların politikası Cumhurbaşkanının politikasıdır. Cumhurbaşkanı kendi politikasını oluşturacak ve onlara bu politikayı uygulamaları yönünde talimat verecektir. Sistemin özü budur. Bu kadar fazla konuda politika üretecek olan Cumhurbaşkanının bu işi daha kolay yapması içinde böyle kurullar düşünülmüş. Dünyadaki bütün başkanlık sistemlerinde farklı şekillerde de olsa politika kurulları var. Başkanlar o kurullarda ve heyetlerdeki kişilerden bilgi alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve diğer ilçe belediye başkanları da katıldı. 

İHA

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