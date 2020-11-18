CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.

"Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

"Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

"Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."

"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

Yeni tedbirler ve kısıtlamalar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalara göre yeni tedbir kararları, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlanması ile uygulamaya sokulacak. Peki, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni corona virüs tedbirleri neler oldu? Tüm şehirlerde belirli saatler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kuaför ve berber çalışma saatleri için yeni sınırlandırma, restoranların sadece paket servise açık olması, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ve sinemaların kapatılması gibi birçok alanda farklı düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, lokantalar, kafeler ve okulların açılacağı tarih hakkında da yeni açıklamalar yapıldı. İşte, madde madde, uygulamaya alınacak tedbirler...