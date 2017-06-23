CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin cenazesine katıldı. Cenaze Namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırıyor.
23 Haziran 2017 Cuma 13:47
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