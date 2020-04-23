CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ULUSA SESLENİŞ

TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Türkiye'nin istikbali, istiklali için emek vermiş bu çatıdaki tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.



23 Nisan demokrasinin, milli iradenin , egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz.



Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerden biri haline getirmenin mücadelesini verdik.



İlk mecliste olduğu gibi kimseyi dışlamadan, ayırmadan, 83 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içinde olduk.



Bugün de koronavirüse karşı mücadeleyi aynı azimle yürütüyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğine inanıyoruz.



Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan bunu istiyoruz. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelesini anlatmakla kalmaz bugün ve gelecek için ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

