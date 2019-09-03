Çopuroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz hafta ilçelerimizi ziyaret ettik. 14 ilçemizin ziyaretinde hem teşekkür hem de şimdiye kadar partimize emek vermiş değerli büyüklerimizi ziyaret etmek onlarla hem hal olmak istedik. İlçe ziyaretlerimizde her hangi bir seçim atmosferi olmamasına rağmen tüm ilçe teşkilatlarımızın aktif şekilde çalışıyor olması bizleri ziyadesi ile memnun etti. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ana kademede çalışan gönüldaşlarımız harikulade özveri ile çalışıyorlar. Ziyaretler bizim için çok önemli. Bu partinin dinamiklerini ayakta tutmanın yoludur aslında ziyaretler. Seçimden sonra teşkilatlarımızı ikişer ya da üçer sefer ziyaret ettik. Bu da bizim açımızdan hem kendimizi çek etmek hem de teşkilatlarımızın yaptığı faaliyetler ile alakalı neler yapıldığını görmek açısından bizim için önemli idi. Kendi içimizdeki dinamikleri diri tutmak adına önemli bir çalışma. İnşallah bu hafta Kocasinan ve Melikgazi ilçe ziyaretlerimizle son bulacak. Hafta içerisinde inşallah kısmet olursa Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile il başkanları toplantısına katılacağız. Orada bir gün öncesinde il başkanları bölgesel toplantımız olacak. Yakında seçim yok ama ilçelerimizde başlayacak olan bir kongre sürecimiz var. Bu süreçte teşkilatlarımızı da ziyaret etmek sureti ile ihtiyaçları olan kısımları da görmemiz gerekiyor. Amacımız teşkilatlarımızda var olan ivmeyi arttırmak istiyoruz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim’de Kayseri’de olacak

Başkan Çopuroğlu, “11-12. aylarda kısmet olursa ilçe kongrelerimiz başlayacak. Önümüzdeki yıl 2020 de 4- 5 aylarda il kongremizi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah Ekim ayı içerisinde olmasını tahmin ettiğimiz ziyaretleri olacak. Tarihi belli olunca da vatandaşlarımıza duyuracağız. Kayseri bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Bundan sonrada mahcup etmeyecek inşallah” dedi.