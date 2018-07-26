Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib, Tel-Rifat ve Münbiç konusunu tekrar ele alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesine katılmak için Güney Afrika’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zirvede yer alan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın aynı zamanda Türkiye gibi G20 ülkesi olduğunu anımsatarak ülkelerle işbirlikleri olduğunu belirtti. Türkiye'nin BRICS Zirvesine İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak davet edildiğini ifade eden Erdoğan, "Zirveye iştirakimiz Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecektir. Türkiye'nin BRICS üyesi ülkeler ile ikili düzeyde güçlü ilişkileri ve Birleşmiş Milletler G20 gibi uluslararası platformlarda işbirlikleri bulunuyor. BRICS dünya kara yüz ölçümünün yüzde 27'sini, dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve dünya ekonomisinin de yüzde 23'ünü oluşturuyor. Ayrıca bu ülkeler son 10 yıldaki küresel ekonomik büyümenin yüzde 50'den fazlasını sağladılar. Dönem başkanı Güney Afrika'nın ev sahipliği yapacağı zirvenin odak noktası Afrika. Benim katılacağım oturumun teması ise Küresel Güney, Güney İşbirliğidir. Zirvede güncel dünya meseleleri ve uluslararası konularda ele alınacaktır. Bilhassa gelir adaletsizliği ile mücadele, artan yıkıcı ticari rekabetler zirvenin gündeminde yer alan hususlardır. Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada uzun bir geçmişi olan Türkiye, Güney işbirliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkemiz 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla bildiğiniz gibi 2017 yılında birinci sırada yer almıştır ve bu gücünü bugün itibariyle de yine ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi Türkiye ile BRİCS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum. Zirve aynı zamanda dönem başkanlığını yaptığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile BRICS münasebetlerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Güney Afrika'ya gerçekleştireceğim ziyaret vesilesiyle ayrıca BRICS üyesi ülkeler ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerim olacak. Bunun yanında Güney Afrika'nın önde gelen iş adamları ve buradaki Müslüman toplumun kanaat önderleri ile de bir araya geleceğiz. Ayrıca Pretorya büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının da açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.



"Zambiya ile anlaşma imzalanmasını öngörüyoruz"

BRICS Zirvesinden sonra günü birlik bir Zambiya'ya ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Erdoğan, bu ziyaretin Zambiya'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olacağının altını çizdi. Dün Türkiye'deki Zambiya büyükelçisinin güven mektubunu aldığını anımsatan Erdoğan, "Bu da ayrı bir vesile olmuş oldu. Ziyaret Afrika kıtası ile her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme ve derinleştirme yönünde irademizi ortaya koyuyor. Zambiya Cumhurbaşkanı Sayın Lungu göreve başlama törenime katılarak iki ülke arasındaki dosta verdiği önemi göstermiştir. Bu aynı zamanda bir iadeyi ziyaret olacaktır. Zambiya'da mevkidaşımla başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacağım. Hatta 'eğer yetiştirebilirsiniz' diye bir haber gönderdim, 'işadamları olarak da orada böyle bir toplantıyla yapabiliriz' dedim. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesini özellikle bazı anlaşmaların imzalanmasını da öngörüyoruz. Afrika kıtasının değişen dünyamızın geleceğini şekillendireceğini görüyorum. Daha adil ve eşit bir dünya için Afrika ile birlikte hareket etmeyi ve bu anlamda Afrika'nın kalkınma hamlesine katkı sağlamayı arzu ediyoruz" ifadelerini kaydetti.



"İdlib, Tel-Rifat ve Münbiç konusunu tekrar ele alacağız"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin Rusya lideri Putin ile Tel-Rifat konusunda görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin sorusu üzerine Suriye'deki gelişmelerin henüz istenilen istikamete gelişmediğini ifade ederek "İstenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'tır. Buralar belli bir yere oturdu, 4 bin metrekarelik alan tamamıyla kontrolümüz altında. Münbiç ve Tel-Rifat konusunda bazı görüşmeler anlaşmalar yaptık, bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var tekrar ele alacağız, çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık bu saldırılardan bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından koruma altına alınmış olsun" diye konuştu.



"Benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak?"

ABD'nin İran'a yönelik yatırımları karşısında Türkiye'nin nasıl bir tutum izleyeceği sorulan Erdoğan, "Amerika nasıl bizim bir stratejik ortağımız ise dünyada diğer stratejik ortağımız olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Çünkü öyle ürünler alıyoruz ki bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişmeler var.

Bunları Obama döneminde Amerika'ya açık açık söyledik. Şuanda da aynı şeyi söylüyoruz. Bu konuda gerek senatonun gerek temsilciler meclisinin içindeki siyasi noktadaki rekabetler de Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şuana kadar sayın Başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olur" karşılığını verdi.



"10-15 gün içinde yapılanmayı tamamlarız"

Yeni atamalarla ve yeni ofislerle ilgili çalışmaların ne zaman tamamlanacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Biraz merak etmenizde fayda var. Çalışıyoruz. Şimdi Güney Afrika'ya giderken çalışacağız, dönüşte çalışacağız. Bütün kurum kurum kuruluşlar ofisler bunların üzerinde kimleri nereye atayalım ve bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın isimi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle görüşmek suretiyle de şu arkadaşımız şuraya diyebileceğimiz isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bir de tabi bu işin bu sistemde nihai noktası yoktur. Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde bizim kitabımızda yer almıyor. Başarılı olacağız. İşin olmazsa olmazı bu" dedi.

Erdoğan toplantının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Esenboğa Havaalanından Güney Afrika'ya gitmek üzere hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sözcüğü İbrahim kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eski ve yeni milletvekilleri uğurladı.

