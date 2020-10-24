CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARLARINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk uygulama etabında yapımı tamamlanan 622 daire ve 55 işyeri ile 40 bin metrekarelik yeşil alan ve 950 araçlık otopark ile Seyrani Kentsel dönüşüm Projesi’nin anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, törende, Kayseri’nin alt yapı, imar ve yeşil alan uygulamaları başta olmak üzere 6 bin yıllık geçmişiyle sanayisi, ticareti, üniversiteleri ve turizm çeşitliliğiyle örnek bir şehir olduğunu belirterek, “Kendi kendine yeten, etrafına ışık saçan, 8 çevre şehri ilgilendiren bir cazibe merkezidir” dedi.

Talas Paraşüt Alanı’nda pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıllık aranın ardından Kayseri’de bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında tamamlanan konutların ve sosyal donatıların resmi açılışlarının yapılacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’nin kentsel dönüşüm projelerinin hem en eski, en kapsamlı hem de en başarılı örneklerinin hayata geçirildiği bir yer olduğunu söyledi.

Pek çok şehrin olduğu gibi gecekondu kuşatması altında bulunan Kayseri’nin bugün Türkiye'nin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları, vatandaşımızın gönüllü desteği ve katkısıyla gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bugüne kadar şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Adeta Kayseri’nin mahallelerinin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projeleriyle bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyoruz.

Bu 2 proje ile 9 bin yeni konutu daha tüm yaşam alanları ile birlikte Kayseri’ye kazandırıyoruz. Bunlardan biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 510 bin metrekarelik bir alanda toplam 5 bin 820 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje, 3 bin konut ile 1620'si iş yeri ve 400 çeşitli amaçlarla kullanılacak yapıdan müteşekkildir. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı ve 950 araçlık otoparkı hizmete açıyoruz."

SEYRANİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kentsel dönüşüm projesinin her aşamasının şeffaf, hakkaniyete uygun ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütüldüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haliyle bu bölgenin cazibesinin artacağını ve dolayısıyla hak sahibi vatandaşların mülklerinin değer kazanacağını belirtti.

Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesinin 440 bin metrekare alanda, 3 bin 472 konut ve iş yerini kapsadığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Tüm bu konutların, iş yerlerinin, yeşil alanların ve diğer eserlerin şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza Rabbimden huzur, sağlık ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum." dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Kayseri’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılında başlayan büyük bir atılım hız kesmeden devam ediyor. 2003 yılında özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olarak ülkemiz genelinde yaptığımız çalışmalarla 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometreye çıkarttık. Kayseri’de 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu büyük bir atılımla 640 kilometre uzattık. Karayolları bakımından Kayseri’de devam eden 15 tane aktif projemiz var. İnşallah bunları bir an önce bitirip Kayseri’nin ekonomisine ve üretimine katkıda bulunacağız. Yine Kayseri için en önemli projelerden olan Anafartalar Tramvay Projemizin ihalesini yaptık. 6,8 kilometre olan hattımızın yapımına yakın zamanda başlayacağız. Şehir Hastanesi, otogar ve yüksek hızlı tren garını bağlayacağız. 26 olan havaalanı sayısını 56’ya çıkarttık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 20 milyondan 210 milyon yolcuya ulaştık. Kayseri’ye yakışacak bir havaalanının ihalesini yaptık, yakın bir zamanda da yer tespitini yapıp inşaatına başlayacağız. 37 bin 500 metre karelik bir alana yapacağımız terminali inşallah Kayserililerle buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde başlayıp 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 5 milyon kapasiteli bir havaalanı olacak. Bunun gibi devam eden pek çok projemiz var. Bütün ekibimizle inşallah Kayseri’nin yaşamına değer katan projelerle birlikte olacağız. Anahtar teslimi yapılacak projelerin hayırlı olmasını diliyorum.”

MİLLİ SAVUNMA BAKANI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise memleketinde bulunmanın heyecanının yaşadığını ve çalışmaları yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve tüm ilgili arkadaşlarımızın katkılarıyla bugünlere geldik. Emeği geçen herkese büyük bir saygı ve sevgiyle kutluyor, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışma suretiyle inşallah Kayseri’yi daha iyi yerlere taşıyacağız. Özellikle bu savunma sanayi konusunun altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve teşvikiyle yüzde 70’lere varan millilik ve yerlilik oranının Kayserili hemşehrilerimin ve özel sektörün de katkılarıyla çok daha yüksek seviyelere çıkacağına bütün kalbimle inanıyorum. İslam ve Türk düşmanlığının bu kadar arttığı bir dönemde güçlü olmak mecburiyetimiz var. Bunun için savunma sanayimizin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ IŞIK SAÇAN BİR CAZİBE MERKEZİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin alt yapı, imar ve yeşil alan uygulamaları başta olmak üzere 6 bin yıllık geçmişiyle sanayisi, ticareti, üniversiteleri ve turizm çeşitliliğiyle örnek bir şehir olduğunu belirterek, “Kendi kendine yeten, etrafına ışık saçan, 8 çevre şehri ilgilendiren bir cazibe merkezidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, programın pandemi koşulları dikkate alarak hazırlandığını, bu nedenle tüm vatandaşların katılımını gönüllerinin arzu etmesine karşın bunun mümkün olmadığını söyledi.

Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin ilk uygulama etaplarının tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Biz sayın cumhurbaşkanımızla yol arkadaşı olmaktan, birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Ekibine ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayserimizin birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içerisinde çalışmalar yapan bir şehir olduğunu bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Kayserimiz hayırseverleri ile ünlü. Makarr-ı evliya ve makarr-ı ulema olarak bilinir. Veliler ve alimler şehri olan bu güzide şehrimizin elbetteki hepimiz kıymetini bilmekteyiz. Kayseri kendi kendine yeten, bu süreç içerisinde etrafına da ışık saçan bir şehir. Sekiz çevre ilimizi ilgilendirmekte olan bir cazibe merkezidir. Hemen yanı başımızda Nevşehirimiz, Niğdemiz, Kırşehirimiz, Yozgatımız, Sivasımız, Malatyamız Kahramanmaraşımız ve Adanamız adeta Kayserimize bakan yüzleri ve ilçeleriyle adeta Kayseri ile içi içe Kayseri’nin bir parçası gibi algılanır.”

Kayseri’de 1994’ten beri binlerce konutun dönüştüğünü, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini ve bu çalışmalarda Cumhurbaşkanı ve Bakanların önemli desteklerini gördüklerini kaydeden Büyükkılıç, “Bu anlayış içerisinde kentsel dönüşümümüz hızlanmış ve adeta son süreçte yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından memnuniyet kazanmıştır. O açıdan alt yapısıyla, imarlaşma uygulamalarıyla, yeşil alanlarıyla adeta örnek bir şehir olan; dört üniversitesi ile üç organize sanayi bölgesi ve bir serbest bölgesi ile sporun, turizmin, ticaretin, üretimin, gastronominin ve kültürel çalışmaların merkezi olmuştur. Seyyid Burhanneddin’in, Mimar Sinan’ın, Hunat Hatun’un Gevher Nesibe Sultan’ın şehri Kayseri. Adeta etrafını aydınlatan bu güzel şehrimiz tarihi geçmişiyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Koramaz Vadisiyle, Sultan Sazlığıyla hepimiz için cazibe merkezi olmuştur. 1 milyon 260 bin metre karelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesiyle, aynı zamanda Keykubat Millet Bahçesi ile son dönemde yeşile ve çevreye verdiği önemi göstermiştir. 16 belediye başkanı dayanışma içerisinde el ele gönül gönüle bereketin timsali olmuştur. Dayanışmanın getirdiği bu bereketi hep beraber yaşamakta, şehrimizle övünmekte ve şehrimize sahip çıkmaktayız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda, programı teşrifleriyle onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz ederken, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerine güle güle oturmaları temennisinde bulundu.