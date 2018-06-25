Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık” - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık” - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - “Şimdi Amerika’daki oylara bakıyorum, oradaki oylar da oradan ana muhalefete baya oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta” - ”Cumhur İttifakı’nın bir diğer kanadı olan MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum” - “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun” - “Milletimiz bu seçim sonuçları ile o kadar çok çevreye o kadar çok mesaj vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer”

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:38