  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özhaseki’den ortak mesaj;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Diyarbakır'da, gündeme ve 16 Nisan halk oylamasına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri eşlik etti.Diyarbakır Valiliği önündeki meydanda kendisini dinleyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde zorlu sınavlardan geçtiğini söyledi. Bu dönemde yaşanan gelişmelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, Diyarbakır'ın tarihte de önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Türkiye son üç yıldır çok zorlu sınavlardan geçiyor. Tarihin her döneminde varlığımıza ve birliğimize kasteden saldırılara beraber karşı koyduk. Sultan Alparslan buradan aldığı güçle hareket etti. Selahaddin Eyyubi haçlı ordularına karşı çıkarken arkasında Diyarbakır vardı. Cumhuriyetimizi kurarken Diyarbakır tüm gücüyle Ankara'nın arkasında durdu. Darbe dönemlerinde, sıkı yönetim dönemlerinde Diyarbakır'a yanlışlar yapıldı. Ülkemizin her köşesinde insanlar, inançları nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Bizzat kendisi bu sıkıntıları yaşamış biriyim. Hiç şüphesiz Diyarbakır bu zulmü çok daha ağır yaşadı" diye konuştu.Diyarbakır'a yapılan yatırımların her geçen gün artarak devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan , tamamlanma aşamasına gelinen kentsel dönüşüm projelerini de değerlendirdi. Diyarbakır'ın dört ilçesine doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, "Geride bıraktığımız süreçte, 560 bin öğretmen atadık, 76 olan üniversite sayısını 181'e çıkardık. Burs ve kredi imkanlarını genişlettik. 3 bin 500 yeni sağlık tesisi yaptık. 500 bin yeni sağlık çalışanı istihdamı ile birlikte hastaneleri her türlü imkanlarla donatarak büyük bir gelişime imza attık. Ulaşımda, Türkiye'de 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı biz buna 19 bin kilometre ilave ettik. Hızlı trenleri hayata geçirdik. Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerine bu yıl içinde, Silvan ve Çermik ilçelerine önümüzdeki yıl doğal gazı veriyoruz. Fakat, bu PKK terör örgütünün mensupları biz doğal gaz çalışmalarını başlatırız onlar gelir bombalar. Bunlar hain, alçak... bunlar benim Kürt kardeşlerimin asla temsilcisi olamaz. Siz, burada belediyeler elinizdeydi de ne yaptınız? Diyarbakır'ı şanına yakışır bir stadyum ile buluşturmak istedik. İnşallah Ağustos ayında hizmete girecek. Sur içine Diyarbakır evlerini inşa edip turizmin hizmetine sokacağız. Neden Diyarbakır turizmde patlama yapmasın? Hevsel Bahçeleri de rekreasyon alanı olarak yeniden düzenleniyor. Üçkuyular'da 5 bin 637 yeni konut yapılıyor. Bir kısmı teslim aşamasına geldi. Kimseyi mağdur etmeden bu işi yürütüyoruz. Bu işler bittiğinde tıpkı İstanbul gibi ülkenin vitrinine koyacağımız bir Diyarbakır ortaya çıkacak. Bu alçak örgüt kimsenin evini elinden alamayacak. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da alabilirler ama burada alamazlar. Alman polisinin aracının içinde ne yazık ki terör örgütü mensuplarının oturduğunu görüyoruz. Böyle bir demokrasi olur mu? İsviçre'de, parlamento binasında bir poster, üzerinde benim resmim var şakağıma silahı dayamışlar... Öldürün diyor. Kardeşlerim, Allah'ın verdiği bu canı ondan başka kimse alamaz. Siz, 15 Temmuz gecesi meydanları dolduranlar değil misiniz? Devletimiz askeriyle, polisiyle tüm kamu görevlileriyle sizlerin yanındadır. Artık devletin içinde sizi örgütün kucağına atacak kimse kalmadı" açıklamalarında bulundu.Terör örgütlerine sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki kalkınmanın teminatının kendisi olduğunu ifade etti. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:"Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Paralelmiş, özerk devletmiş asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin özerkliği sana yetmiyor mu? Devletimizi ne PKK'ya ne FETÖ'ye ne DEAŞ'a ne de başka bir güce teslim etmedik etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da devletimizi ele geçirmeye çalışanlarına cevabı verdik. Benzer bir teşebbüste bulunanlar daha ağır cevap alacaklardır. 16 Nisan'da yaptığımız tüm reformları Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle inşallah taçlandırıyoruz. Diyarbakır'dan öyle bir evet sesi yükselsin ki Kandil'in de Avrupa'nın da yüreği ağzına gelsin. Bunlar ikinci köprüye de, Yavuz Sultan Selim köprüsüne de, Osmangazi Köprüsüne de hayır dediler. Biz onlara rağmen bu yatırımları yapıyoruz. Bu kardeşiniz ülke yönetiminde sorumluluk sahini olduğu sürece ne terör örgütü ne de başka bir musibet size dokunamaz. İhtiyacınız olan ekonomik kalkınmanın teminatı bizzat bizi. Sizin hakkınıza el uzatmaya kalkan karşısında beni ve arkadaşlarımı bulur. Türkiye nasıl Ankarasız, İstanbulsuz ve İzmirsiz olamazsa Diyarbakırsız da olamaz. Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu halkı bizden almak isteyen, kalbimizi sökmeye çalışıyor demektir. Rabbim kaderimizi burada birlikte yazmış. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. İnşallah aydınlık bir gelecek bizi bekliyorz. 16 Nisan ülkemiz için de Diyarbakır için de yepyeni günlerin müjdecisi olacaktır."Erdoğan'a Diyarbakır'da eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde, Diyarbakır'da hayata geçirilen projeleri ayrıntılarıyla anlattı. Meydanda kendisini dinleyenlere seslenen Bakan Özhaseki, "Diyarbakır'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Özhaseki, konuşmasında, "Sultan Süleyman Camii'ni, 27 sahabenin bulunduğu camiyi biliyorsunuz değil mi? Son günlerde gittiniz mi oraya? pırıl pırıl yapıldı, ziyarete de açıldı. 115 bin metrekare alanı düzenledik, o güzel alan şimdi sahabelerin ismine yakışır hale geldi. Gazi Caddesi'ni ve Melik Ahmet Caddesi'ni baştan sona yeniliyoruz. Diyarbakır'ın geleneksel evlerini yeniden yapıyoruz. Tarihi eserlerin hepsini elden geçiriyoruz. Sur'un içinde alt yapısıyla üst yapısıyla yep yeni bir şehir inşa ediyoruz. Devletin bütçesinin kıt zamanında buradaki işleri yapabilmek için tam iki trilyon lira para ayrıldı. Helali hoş olsun Diyarbakır'a buralar gelip yakıp yıkıp gidenler, bizim yaptıklarımızı çekemiyorlar. Yalanlar söylemeye devam ediyorlar. Bu işlere başlarken Sur'un içini yıkacaklar zenginlere peşkeş çekecekler diye utanmadan yalan söylediler. Orada iş merkezi yapılacak diye Meclis'te utanmadan yalan söylediler. Fakir fukaranın elinden evleri alacaklar başkalarına peşkeş çekecekler diye yalan söylediler. Ne oldu şimdi? Yalanlarınız nerede? Siz neredesiniz? İnsanların içine çıkabiliyor musunuz? Hamdolsun bizim tarlada izimiz var buraya gelmeye de yüzümüz var çok şükür. Biz hizmet eriyiz biz hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz. İnsan odur ki bırakır eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser inşallah biz Diyarbakır'a hizmet edeceğiz, sizlerin duasını alacağız güçlü şekilde de referandumda Diyarbakır'dan 'evet' çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.