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Cumhurbaşkanı Gül ameliyat oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cumartesi günü kulağından küçük bir operasyon geçirdi.

Cumhurbaşkanı Gül ameliyat oldu
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulak rahatsızlığının tedavisi için geçen hafta sonu operasyon geçirdiği ve bir gece hastanede kaldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kulak rahatsızlığının tedavisi için geçen hafta sonu bir operasyon geçirmiş ve bir gece hastanede kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi olup, İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
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