Cumhurbaşkanı Gül ameliyat oldu

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulak rahatsızlığının tedavisi için geçen hafta sonu operasyon geçirdiği ve bir gece hastanede kaldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, kulak rahatsızlığının tedavisi için geçen hafta sonu bir operasyon geçirmiş ve bir gece hastanede kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi olup, İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
Cumhurbaşkanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, kulak rahatsızlığının tedavisi için geçen hafta sonu bir operasyon geçirmiş ve bir gece hastanede kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi olup, İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.