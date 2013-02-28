Cumhurbaşkanı Gül Gündemle İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CNN Türk kanalında Taha Akyol'un sunduğu Eğrisi Doğrusu Özel programına konuk oldu. Uzun bir aradan sonra canlı yayın programına katılan Cumhurbaşkanı Gül, Akyol’un sorularını cevaplandırdı. Çankaya Köşkü’nde Akyol’un, ‘Türkiye’de bir sürecin devam ettiğini, Anayasa’da Türk kavramının olup olmaması, milliyetçilik ve Kürt meselesine yönelik çözüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye’nin önemli meseleleri, kamuoyunda canlı tartışmalar yaşanmaktadır. Zaman zaman doğrusu bizi çok uğraştıran konulardır. Türkiye’nin bütün potansiyelini kullanmasına engel olan meselelerdir. Söylediğimiz konuları Türkiye’nin gündeminden çıkartmak Türkiye’nin milli menfaatlerinedir. Özellikle Kürt meselesi ve terör meselesi bunu iki ayak üzerinde görmek isterim ben” dedi.



“TERÖRLE, ŞİDDETLE HAK ALMA VE KAZANMA MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Terör konusunun Türkiye’yi uzun zamanlar meşgul ettiğini sözlerine ekleyen Gül, sorunun şimdide Türkiye’nin gündemini meşgul ettiğini söyledi. Zaman zaman bu konuların nasıl gündemden çıkartalım denilen günlerinde olduğunu ifade eden Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fakat bunlar netice vermemiştir. Şiddetle, terörle bu konularda bir yere varılamaz. Bunu TBMM’de yaptığım konuşmalarda da hep söylemişimdir. Terörle, şiddetle hak alma ve kazanma mümkün değildir. Bunun dönemleri çoktan geçmiştir. Bir devlet teröre baş eğmez, hiçbir devlet terörle de hizaya getirilemez. Devletler devlet olmanın varlığı sonuna kadar bütün güçleriyle mücadele ederek geçirirler. Devletleri idare edenler gelir geçer ama devlet bu kararlığını sürdürürler. Ama Kürt meselesi olarak baktığımızda geçmişin tabiki bazı yanlışları bugünlerde maliyeti ödenmektedir. Türkiye’de yanlışlar sadece Kürt vatandaşların şikayetleriyle ilgili değildir. Türkiye’de geçmişte bir çok yanlışlar vardı. Türkiye’de çok partili sistem uzun süredir uygulanmakta ama özellikle tek partili sistem sırasında yapılan yanlışlıklar var. Bütün bunların Türkiye’nin demokrasi eksikliğinden süre gelen problemlerdir. Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi, Türkiye’nin gelişmiş modern kalkınmış demokrasilerin standartlarını uygulamaya başlamalarıyla bu problemlerin ortadan kalkacağına inanan kişilerden birsiyim. Birde başka bir unsur var vicdan unsuru. Hepimizin vicdanı olması gerekir. Vicdanlarımıza ters gelen uygulamalar varsa, vicdanlarımıza ters gelen bir durum varsa buna açıkça yanlış dedemiz lazım. Mesela Kayseri’de ben Kürtçe konuşan görmedim çocukluğumda ama Diyarbakır’a gittiğim de herkesin Kürtçe konuştuğunu gördüm. Şimdi ben bunu nasıl inkar ederim. Bunu inkar edersem bu benim vicdanımla ilgili bir sorunu ortaya çıkartır.”



“TERÖR VE ŞİDDET ARTTI ONUN İÇİN ÇÖZÜM BULALIM ARTIK ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ”

Sorunların çözüleceğine inandığını dile getiren Gül, bu meselelerin zaman zaman komşular tarafından kullanıldığını vurguladı. Kürt meselesinin Türkiye’nin yumuşak karnı gibi göründüğünü belirten Gül, bu oyunlara gelenlerin bunların farkında olması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin herkesin olduğunu kaydeden Gül, “Hiçbir etnik ve gurup sadece bir ülkede yaşamamaktadır. Koskoca bir Türk dünyası var. Kaç devlette yaşamaktadırlar. Bazılarında çok, bazıların da az şekilde. Şimdi bu ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmanın hep bir köprü şeklinde algılamak gerekir. Bunlar kendi ülkesinde barış ve huzur içerisinde birinci sınıf vatandaş olarak yaşamadır. Bu yönde bir anlayışımız var. Şunu söylemek isterim; terör arttı, şiddet arttı dolayısıyla onun için bir çözüm bulalım artık anlayışında değiliz. Bu mesajın iyi anlaşılması gerekir. Biz inandığımız için, yanlışları gördüğümüz için, doğru olanları yapma irademiz olduğu için böyle bir gayret içerisindeyiz. Ümit ederim iyi neticeler alınacaktır” diye konuştu.