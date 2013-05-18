Cumhurbaşkanı Gül Tank Kullandı

Memleketi Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osman Ulubaş Anadolu Lisesi’nin açılışından önce 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nı gezen Cumhurbaşkanı Gül, burada bulunan tankları inceleyerek tanklar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, bir tankın içerisine girerek tankı kullandı ve fotoğraf çektirdi.

Gül, 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nda komutanlar ve askerler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül ve beraberindekiler, tankların gösterisini izledi. Gösteri yapan askerleri selamlayan Gül, daha sonra 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’ndan ayrıldı.