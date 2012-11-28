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Cumhurbaşkanı Gül'ü Ziyaret Ettiler

Kayseri Barosu 21 kişilik heyet ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Gül'ü Ziyaret Ettiler
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, ziyarete yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulunda bulunan 21 kişilik heyet ile gittiklerini bildirdi. Konaç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Büyüyen Kayseri’nin Anadolu’da önemli bir şehir haline geldiğini ifade ettiğini bildirerek, Kayseri Barosu’nun yeni yönetimine başarı dileklerinde bulunduğunu söyledi.
Fevzi Konaç, “Hukukun çok konuşulduğu, Anayasa’nın tartışıldığı, yargı paketleri ile mevzuatın hızla değiştiği bir dönemde baro alarak sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğiz ve sürece olumlu katkı vereceğiz” diye konuştu.
Ziyarette, Kayseri Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından hazırlanan Erciyes fotoğrafı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e hediye edildi.
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