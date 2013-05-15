Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri Programı Belli Oldu

Çeşitli temaslarda bulunmak ve törenlere katılmak üzere 17 Mayıs Cuma sabahı hava yoluyla Ankara'dan Kayseri'ye hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Gül, saat 11.00'de Erkilet Havaalanı'nda karşılanacak ve buradan Kayseri Valiliğine geçecek. Daha önceki ziyaretlerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve valilik balkonuna çıkarak halka hitap eden Cumhurbaşkanı Gül'ün bu ziyarette de aynı şekilde hemşehrilerine hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Cuma namazını Hunat Camii'nde vatandaşlarla birlikte kılacak olan Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin Sümer Kampüsü'nde düzenlenecek programda, Kayseri'deki dört üniversitenin rektöründen brifing alacak.

Daha sonra bazı askeri tesisleri ziyaret edecek olan Gül, Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okulun açılış törenine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Gül'ün 18 Mayıs Cumartesi günkü programı da oldukça yoğun geçecek. Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma töreninin ardından Sümer Stadı'nda düzenlenecek olan Türkiye Binicilik Federasyonu 2013 Cumhurbaşkanlığı Kupası törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Gül, Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı açılış ve temel atma törenlerine de iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün pazar günü Kayseri'den Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor.