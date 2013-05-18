Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde Şule Yılmaz ile Mehmet Akif Okur’un nikah törenine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Gül ile AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır nikah şahitliği yaptı. Nikahın kıyılmasından sonra çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Gül, evlilik cüzdanını Şule Yılmaz’a verdi. Çift ile nikahtan sonra hatıra fotoğrafı çektiren Gül, daha sonra salondan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Kayseri Nikah Şahitliği Yaptı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için geldiği Kayseri’de nikah şahitliği yaptı.
18 Mayıs 2013 Cumartesi 18:43
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