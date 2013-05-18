Cumhurbaşkanı Kayseri Nikah Şahitliği Yaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde Şule Yılmaz ile Mehmet Akif Okur’un nikah törenine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Gül ile AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır nikah şahitliği yaptı. Nikahın kıyılmasından sonra çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Gül, evlilik cüzdanını Şule Yılmaz’a verdi. Çift ile nikahtan sonra hatıra fotoğrafı çektiren Gül, daha sonra salondan ayrıldı.