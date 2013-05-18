Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Kayseri Nikah Şahitliği Yaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için geldiği Kayseri’de nikah şahitliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Kayseri Nikah Şahitliği Yaptı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde Şule Yılmaz ile Mehmet Akif Okur’un nikah törenine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Gül ile AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır nikah şahitliği yaptı. Nikahın kıyılmasından sonra çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Gül, evlilik cüzdanını Şule Yılmaz’a verdi. Çift ile nikahtan sonra hatıra fotoğrafı çektiren Gül, daha sonra salondan ayrıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.