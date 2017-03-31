Cumhurbaşkanımız ırkçılığı reddediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürtçülük iddia edenleri değil de ben Kürdüm diyenleri bağrımıza basıyoruz" açıklamasını TRT Kürdi'ye değerlendirdi.

Bakan Özhaseki değerlendirmesinde şu ifadeler yer verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespiti ve sözleri çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Kürtçülük meselesi değil ırkçılık yapanları tümden reddediyor. Irkçılık üzerine bina edeceğiniz her şey başa beladır. Ama İnsanın kendi neslini söylemesi, nereye ait olduğunu çok rahat ifade edebilmesi, bununla da tatbiki gurur duyması da bu ortamın bu iklimin sağlanması da önemli. İşte onu da AK Parti olarak biz sağladık.

Bugün Cumhurbaşkanımız burada ırkçılık yapanları değil Kürtçülük yapanları değil Kürt vatandaşları, ben Kürdüm diye övünen insanları, onun hakları vardır, şunları istiyoruz diyenleri muhatap alacağını ifade ediyor. Bir takım haklar isteniyorsa elbette konuşulur, niye konuşulmasın. İnsanız biz. Konuşa konuşa anlaşacağız. Hiç kimsenin en tabi insan olmaktan kaynaklanan hakkını gasp edecek bir yapı da değiliz. Öyle bir hakkımız da yok zaten. Kendimizde öyle bir üstünlükte görmüyoruz. Biz lütfedipte verecek değiliz. Ama konuşarak en makulü en doğruyu yapmak tarafındayız"



Bu bölgeler avantajı olan bölgeler

Değerlendirmesinde terörden bu bölgelerin çok çektiğine değinen Bakan Özhaseki; Bu bölgelerin başının belası terör. 40 yıldır bu terör olmasaydı öyle avantajı olan bölgeler ki bu bölgeler, şimdi birçok gelişmiş dediğimiz illeri geri de bırakırdı." dedi.

Bakan Özhaseki sözlerine şu şekilde son verdi; "Vatandaşta bundan çok çekti. İnşallah bu terör son bulur bu avantajlar ortaya çıkar. İstikrarlı bir ortamda, kalıcı bir ortamda, güçlü hükümetlerin olduğu bir ortamda, Mardin bana göre uçar."

Kurum Haberi