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“CUMHURBAŞKANI’MIZA AÇIK MEKTUBUMUZDUR”

Dün bir grup AK Partili arkadaş aradı ve görüşmek istediklerini söylediler. Buluştuk, ofisimize geldiler, çay çorba içtik. Sonra ağızlarındaki baklayı çıkardılar ve dediler ki, “İlter Bey biz bu sefer bugüne kadar duyuramadığımızı düşündüğümüz sesimizi sizin vasıtanızla duyurmak istiyoruz Reis’e, yardımcı olur musunuz?”

“CUMHURBAŞKANI’MIZA AÇIK MEKTUBUMUZDUR”

‘Hay hay’ dedim ‘nasıl olacak?’
‘Biz bir yazı kaleme aldık bunu birinci sayfanızdan Cumhurbaşkanımıza mektubumuzdur diye yayınlar mısınız?’ Mektubu okudum, her satırına katıldığım ve yazılarımda da sık sık gündeme getirdiğim hususları topluca, “tam zamanında” yazmışlar. Ben de ‘olur tabi niye olmasın’ dedim ve gelen yazıyı birkaç küçük dilbilgisi imla vs. düzeltmesinden sonra aynen yayınlıyoruz gazetemizde.

İşte o yazı İlter Sağırsoy'un köşesinde tıklayınız

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