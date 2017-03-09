'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' Brüksel'de anlatıldı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili, "Ülkemize, insanımıza, gençlerimize güvenelim ve geleceğin şu anki bulunduğumuz Türkiye'den daha iyi olacağına da inanalım. Bunu yapabiliriz. Tek bayrak için evet, tek Türkiye için evet, tek vatan için evet." dedi.

Yıldız, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Belçika Genel Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" başlıklı toplantıda konuştu.

Anayasa değişikliğinin bazı gerekçeleri olduğunu belirten Yıldız, büyüyen ve ilerleyen Türkiye'nin, gelişen ekonominin, daralan ve aynı yerde kalan anayasasının olamayacağını söyledi.

Yıldız, gençlerin bu anayasa değişikliği ile hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olacağını hatırlattı.

Türkiye'de 2001 yılında büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, ekonomiden tespit edilmiş o döneme ait rakamlara göre bunun ülkeyi yaklaşık 100 milyar dolar zarara uğrattığını anlatan Yıldız, AK Parti iktidarının ise Türkiye'yi ekonomik olarak 3 katına çıkarttığını dile getirdi.

"Nerede görülmüş böyle demokrasi"

AK Parti'nin halktan kısmi bir yetki almadığına dikkati çeken Yıldız, kendilerine her 6 ayda bir ömür biçildiğini vurguladı.

Enflasyonu ve faizi düşüremeyeceklerinin söylendiğini ancak bunu da yaptıklarını anımsatan Yıldız, "(Döviz zıplar) dediler, yerinde durdu. 'Partiyi kapatacağız' dediler, 361 milletvekili ile seçilmiş bir partiye 'Siz 367'yi tutturamadınız' diye karar aldırmak istemediler. Nerede görülmüş böyle demokrasi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin kuruluşundan bu yana yalnızca 45 başkanı olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'de ise AK Parti dönemi hariç hükümetlerin çok kısa sürelerde iktidarda kaldığını, 93 yılda kurulan 65 hükümetten 34'ünün bir yıldan daha az görev yaptığını ifade etti.

"Darbeler dönemini kapatmamız gerekiyor"

Türkiye'nin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğünün bu anayasa değişikliği ile sağlanabileceğini söyleyen Yıldız, böylece bir daha darbe yaşanmasının engelleneceğini bildirdi.

Yıldız, Türkiye'nin yaşanan her darbe sonrası geriye gittiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz'daki darbe bu işin yalnızca darbe olmakla kalmayıp, enfeksiyona açık hale gelen bir yapıyı tekrar depreştirdi. Sıra dışı bir olaydı. Anormal bir durumdu. Bunların sıradan çözümleri olmaz. Tabii ki sıra dışı çözümleri de olacaktır. Anayasa değişikliğinin zamanı ve büyük resim bunu söyler. Darbeler dönemini bundan sonra kapatmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK ile de iş birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca bununla sınırlı kalmadığına işaret eden Yıldız, o gece yapılan saldırıların aynı zamanda Türkiye'de kaos oluşturmak ve ülkeyi bölmek isteyen farklı grupları bir noktada buluşturduğunu anlattı.

Darbe girişimine karşı büyük bedeller ödendiğini belirten Yıldız, "Biz başkenti düşmanlardan korumaya çalışıyoruz, içimizdeki hainler bunu bombaladılar. O bombalar da PKK'ya yarım tonluk bombalar atılıyor, Özel Harekata bir ton bomba atmışlar. Bu nasıl bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

"En tabii bir demokratik hak"

Yabancı bir basın mensubu, toplantının bitiminde Yıldız'a Brüksel'e gelişinin nedenini sordu.

Türkiye'nin geleceği ile alakalı anayasa değişliğinin halk oylaması için Brüksel'de bulunduğunu anlatan Yıldız, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızla Türkiye'nin geleceğini konuşmanın en tabii bir demokratik hak olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bizi anlayışla karşılayacaklarına ve demokratik hakla alakalı herhangi bir farklı engellemeye gitmeyeceklerine inanıyoruz. Zaman zaman Almanya'da, Avusturya'da ve Hollanda'da bu tür şeyler yaşandı ama ben bunların da düzeleceğine inanıyorum.

Biz burada Belçika için veya Almanya için oy kullanacak vatandaşlara bunları anlatmaya gelmedik. Türkiye'de, Türkiye seçimleri için oy kullanacaklara anlatmaya geldik."

Toplantıya, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA