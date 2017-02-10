Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin 18 maddeden oluşan "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.
Ardından "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
Türkiye 16 Nisan'da referanduma gidecek.
-YARGI YETKİSİ, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELERDE
-MİLLETVEKİLİ SAYISI 600 OLUYOR
-SEÇİMLER 5 YILDA BİR YAPILACAK
-SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE MECLİS KARAR VEREBİLECEK
-CUMHURBAŞKANININ PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLMEYECEK
-BİR KİŞİ EN FAZLA İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLECEK
-CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ 5 YIL OLACAK
-ASKERİ MAHKEMELER KURULAMAYACAK
-HSYK'NIN YAPISI DEĞİŞECEK
-SEÇİMLER 3 KASIM 2019'DA YAPILACAK
-MECLİS EN FAZLA 3 AY TATİL YAPABİLECEK
-GENELKURMAY BAŞKANINI CUMHURBAŞKANI ATAYACAK
Kaynak:Ensonhaber